Excelsior verslaat Sparta in allerlaatste seconde en klimt naar plek vijf

Excelsior heeft zondagmiddag in de allerlaatste minuut gewonnen van stadsgenoot Sparta Rotterdam. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 93 minuut van de wedstrijd zette Troy Parrot de Kralingers op voorsprong. Excelsior klimt daardoor naar de vijfde plek in de Eredivisie (2-1).

De stadsderby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam was op voorhand een duel tussen de nummers vijf (Sparta) en zeven (Excelsior) van de Eredivisie. Het is veelzeggend over de vorm van de twee uitstekend presterende Rotterdamse clubs. Vooral van Excelsior, dat wegens de begroting altijd bij de degradatiekandidaten hoort, mag gezegd worden dat de club fantastisch aan het seizoen is begonnen.

Fantastisch begon Excelsior niet aan de wedstrijd, maar de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen had vanaf het eerste moment wel de overhand in dit duel. Het speelde bij vlagen goed positiespel en werd voornamelijk via de rechterkant gevaarlijk. Daar had rechtsback Siebe Horemans een belangrijke rol in, de met zijn aanvallende dreiging voor het nodige gevaar zorgde.

Kansen kreeg Excelsior – in tegenstelling tot Sparta in de eerste helft – wel, maar Nick Olij werd met deze pogingen nog niet echt getest. Excelsior ging niet goed genoeg om met de kansen, waardoor een 0-0 ruststand een logisch gevolg was. Met die stand zullen de bezoekers wel tevreden zijn geweest, want Sparta stelde teleur in het eerste bedrijf.

Vanaf de eerste minuut van de tweede helft was er een beter Sparta te zien, wat direct resulteerde in een voorsprong. Kort na de thee schoot De Guzman de Spangenaren namelijk op voorsprong in de Rotterdamse derby, na een hele fraaie assist van linksback Djevencio van der Kust: 0-1.

Een treffer die gezien de krachtsverhoudingen onverdiend was, maar daar had Sparta maling aan. Op het moment dat de ploeg van Jeroen Rijsdijk steeds meer controle over de wedstrijd leek te krijgen, sloegen de mannen van Marinus Dijkhuizen echter toe. Het was de Franse linksback Arthur Zagre die de bal kiezelhard achter Olij schoot: 1-1.

In de slotfase van het duel was Sparta via Pelle Clement en Charles-Andreas Brym nog een paar keer gevaarlijk, maar zij konden Excelsior-goalie Stijn van Gassel niet passeren. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd boekte Excelsior toch een derbyzege. Parrot maakte de bevrijdende treffer voor de Kralingers, die naar plek vijf klimmen.