FC Barcelona maakt wedstrijdselectie voor El Clásico bekend en geeft uitsluitsel over De Jong

is niet op tijd hersteld voor El Clásico. De middenvelder van FC Barcelona staat niet op de spelerslijst die de Catalaanse club zaterdagmiddag wereldkundig maakte. De Jong is al langere tijd afwezig wegens een blessure, maar er was voorafgaand aan de kraker tegen Real Madrid toch hoop dat de middenvelder mee kon spelen.

Om 16.15 uur treffen de twee grootmachten uit Spanje elkaar in het Barcelona. De Jong zal dus vanaf de tribune gaan toekijken hoe de regerend landskampioen het opneemt tegen Real Madrid. De Nederlander kwam sinds eind september niet meer in actie nadat hij een enkelblessure opliep in het duel tegen Celta de Vigo.

Artikel gaat verder onder video

Er was dus nog goede hoop op een rentree van De Jong tegen Real. De middenvelder keerde onlangs terug op het trainingsveld, maar het duel met De Koninklijke komt net te vroeg. Bondscoach Ronald Koeman had eveneens geen plekje over voor de oud-Ajacied in de voorselectie die hij vrijdagmiddag bekend maakte.

Xavi Hernández kan tegen Real Madrid wél beschikken over Robert Lewandowski. De Poolse topspits is op tijd fit om zijn rentree te maken. Ook Jules Koundé en Raphinha staan op het wedstrijdformulier. Pedri en Sergi Roberto ontbreken, net als De Jong, tegen Real Madrid. Barcelona heeft momenteel 24 punten in de LaLiga, terwijl Real Madrid op 26 punten staat.