FC Kopenhagen test scorebord, maar is weinig hoopgevend voor Bayern München-thuis

Bij FC Kopenhagen is er niet al te veel vertrouwen in het duel met Bayern München dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. Het scorebord werd eerder op de dag alvast getest voor het duel in het miljardenbal, maar de mensen van de Deense club die verantwoordelijk zijn voor het materiaal, hebben niet al te gek veel vertrouwen in de wedstrijd.

Zij vulden namelijk een 0-4 nederlaag in voor FC Kopenhagen tegen de ploeg van Thomas Tuchel. Die stand zou bovendien al na twaalf minuten zijn bereikt, waarbij Harry Kane een hattrick voor zijn rekening nam en ook Leroy Sané tussendoor een doelpunt maakte. Een nogal somber perspectief voor FC Kopenhagen, dat in de eerste wedstrijd van de groepsfase nog gelijkspeelde tegen het Turkse Galatasaray.

Of de materiaalmannen hun uitslag hadden moeten invullen bij een gokkantoor, zal pas later op deze dinsdag blijken. Dat ze rekening houden met een forse nederlaag in Denemarken, is in elk geval wel zeker. Voor dat duel is Matthijs de Ligt in elk geval niet inzetbaar: dinsdag werd bekend dat hij mogelijk ook nog komend weekend afwezig is bij Der Rekordmeister.