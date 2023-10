Feyenoord komt met nieuws voor supporters over 25 oktober en 7 november

Feyenoord heeft woensdagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt dat bij zowel de thuiswedstrijd tegen Lazio (25 oktober) als bij de return in Rome (7 november) geen uitsupporters welkom zijn.

De club schrijft in een statement dat een speciaal naar Italië afgereisde delegatie van Feyenoord deze week te horen kreeg dat Rotterdamse supporters op 7 november niet welkom zijn in Rome. “Nu dit besluit, op last van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, is genomen achten de zogeheten driehoek (burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie) en Feyenoord het niet verantwoord om in De Kuip wel Italiaanse supporters te ontvangen. Dit uit oogpunt van zowel veiligheid als, voor Feyenoord, uit het oogpunt van sportiviteit. Gevolg is dus dat er bij het Champions League-tweeluik over en weer geen uitsupporters mogen komen.”

Een delegatie van Feyenoord vloog de afgelopen periode tweemaal naar de Italiaanse hoofdstad om te overleggen over de mogelijkheden van het toelaten van uitsupporters. Feyenoord wilde om in elk geval tussen de 1.200 en 1.500 fans toestaan bij de wedstrijden. Dat achtten de Rotterdammers een haalbaar en verantwoord scenario, waar Lazio het mee eens was. De Italiaanse autoriteiten beslisten echter anders, waardoor ook voor de wedstrijd in Rotterdam een nieuwe situatie ontstond.