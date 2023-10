Feyenoord-fans beleven kort na de 3-0 van Gimenez nóg een euforisch moment

heeft woensdagavond in het Champions League-duel met Lazio zijn langverwachte rentree bij Feyenoord gevierd. De Kroatische miljoenenaankoop werd twaalf minuten voor tijd bij een 3-0 voorsprong als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Arne Slot. Ivanusec verving Calvin Stengs en kwam onder luid applaus van De Kuip het veld op. Santiago Giménez had vlak daarvoor met zijn tweede treffer van de avond de 3-0 op het scorebord gezet.

Het waren voor Ivanusec zijn eerste speelminuten sinds 19 september 2023. De 24-jarige linksbuiten viel toen in de slotfase van de wedstrijd tegen Celtic uit met een enkelblessure en stond sindsdien aan de kant. Ivanusec miste in de Eredivisie duels met Ajax, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Vitesse; in de Champions League ontbrak hij op bezoek bij Atlético Madrid.

De rentree van Ivanusec is een flinke opsteker voor Feyenoord. De vleugelaanvaller kwam afgelopen zomer voor een kleine acht miljoen euro over van Dinamo Zagreb en maakte in zijn eerste drie wedstrijden meteen indruk, met onder meer een assist tegen FC Utrecht en een doelpunt tegen sc Heerenveen.