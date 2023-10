Feyenoord-fans kunnen opgelucht ademhalen na nieuwsbrief Fabrizio Romano

Feyenoord-middenvelder wordt in Engeland in verband gebracht met meerdere grootmachten uit de Premier League, maar die interesse lijkt nog niet concreet. Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft niet vernomen dat een transfer ophanden is, vertelt hij in zijn dagelijkse nieuwsbrief.

“Wat betreft Quinten Timber: hoewel hij gelinkt is aan Arsenal en andere clubs, heb ik geen update over Timber in relatie tot Arsenal of elke andere club”, schrijft Romano. “Hij is een groot talent, maar hij moet zich nog ontwikkelen.” Er moet dus nog een en ander gebeuren voordat Timber zijn tweelingbroer Jurriën achterna kan gaan naar een club als Arsenal. “Jurriën bevindt zich op een ander niveau en speelt in de top van het voetbal, maar Quinten heeft ook veel talent en heeft de potentie om ook de top te bereiken.”

Ook buiten Engeland valt het spel van Timber dit seizoen in positieve zin op. Vorige week maakte 90min melding van interesse van de scouts van Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco en Napoli. De eerstgenoemde club speelde vorige week dinsdag nog negentig minuten tegen Timber in de Champions League-groepswedstrijd.

Timber is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam-Zuid. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen, al moest hij door blessureleed in het voorjaar bijna twee maanden geblesseerd toekijken. Dit seizoen kwam Timber alle wedstrijden nog in actie; tijdens de ruime zege op Almere City (6-1) maakte hij zijn eerste en voorlopig enige doelpunt van deze jaargang.