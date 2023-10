Feyenoord hoopt op hulp van Ajax: 'We zijn lyrisch over het voetbal, maar...'

Feyenoord kan zondag op een achterstand van acht punten komen op koploper PSV. De Rotterdammers verloren op bezoek bij FC Twente (2-1) en hopen stiekem op hulp van aartsrivaal Ajax, dat tegen PSV speelt. Als zij voor een stunt zorgen in Eindhoven, kan dat de formatie van Arne Slot enige lucht geven.

“Het kan zo een gat van zeven punten worden”, rekende El Ahmadi voor. “Dat is voor Feyenoord niet goed. We zijn lyrisch over het voetbal van Feyenoord, maar als je de stand erbij pakt, dan is dat wel veel”, zei de analist bij ESPN na de zege van de Tukkers.

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen gaat er vanuit dat PSV van Ajax wint, maar dat moet nog even gebeuren. Dan kom je op zeven punten en dat is een heel groot gat. Als je tot nu toe geen subtop hebt die het je moeilijk maken”, aldus de voormalig middenvelder, die halverwege de problemen van Feyenoord had geanalyseerd. "Normaal zijn ze balvaster dan vandaag. Giménez hebben we vandaag niet gezien. Te veel spelers die onder hun niveau speelden."

Voorlopig staat FC Twente zelfs boven Feyenoord op de ranglijst. Of de Tukkers mee kunnen doen in de titelstrijd? “Dan moeten ze niet doen wat ze vorige week tegen Heracles Almelo deden”, doelde El Ahmadi op het weggeven van een 0-2 voorsprong. “Vorig seizoen hebben ze ook lang meegedaan, dus ik wil het wel zien. Ze hebben bewezen dat ze met het grote Feyenoord mee kunnen. Dus waarom niet?"