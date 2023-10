Arne Slot-formule gekraakt door FC Twente: 'Feyenoord had híér geen antwoord op'

FC Twente heeft een antwoord gevonden op de manier van spelen van Feyenoord. De Tukkers gaven zondagmiddag in het eerste bedrijf bijna geen enkele kans weg tegen het in zo’n goede vorm verkerende team van Arne Slot. Karim El Ahmadi legde halverwege uit waarom Feyenoord moeite had met deze tactiek.

“Je ziet dat FC Twente Feyenoord goed heeft geanalyseerd. Ze wachten echt tot ze komen drukzetten”, begon de voormalig middenvelder zijn rustanalyse bij ESPN. “Feyenoord zet niet de eerste bal druk bij FC Twente, maar pas bij de tweede bal. Dan komen ze met een hoge verdediging te staan.”

Joseph Oosting liet zijn mannen vervolgens niet opbouwen, maar juist lang naar voren schieten. “Dan ben je al 4 á 5 Feyenoorders kwijt en kun je doorvoetballen. Manfred Ugalde doet in balbezit ook goede dingen. Dat hebben ze goed geanalyseerd, want als je op je eigen zestien gaat combineren, vraag je om problemen. Ze moeten meer direct spelen. Feyenoord had hier geen antwoord op.”

Daar kwam ook het doelpunt uit van FC Twente. “Ugalde loopt bewust weg, wat hij de hele wedstrijd goed doet. Hancko glijdt uit en de bal gaat er via Hartman ongelukkig in. Maar het is een goede actie van Ugalde”, zag El Ahmadi, die ook keek naar wat er aan de bal beter moet bij Feyenoord in de tweede helft bij FC Twente.

De formatie van Slot moet de ballen meer naar de zijkant krijgen, meent hij. “Ze voetballen te veel door het centrum. Ze kunnen de vrije man niet vinden. Die is er vaak bij de rechtsback, want Michel Vlap dekt door op de centrale verdediger en dan komt Nieuwkoop vrij. Maar het is maar één keer gelukt om de ruimte daar te vinden. Feyenoord moet meer naar de buitenkant gaan voetballen.”