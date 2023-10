Flinke dreun voor Antwerp FC: ploeg van Mark van Bommel geeft riante voorsprong helemaal weg

Antwerp FC is er woensdagavond niet in geslaagd de eerste overwinning in de Champions League over de streep te trekken. De formatie van trainer Mark van Bommel ging in de thuiswedstrijd tegen Shakthar Donetsk met een 2-0 voorsprong rusten, maar gaf die in de tweede helft volledig uit handen. De bezoekers uit Oekraïne knokten zich terug en gingen er uiteindelijk zelfs nog met de zege vandoor: 2-3. Toby Alderweireld mistte in diep in de blessuretijd een strafschop.

Van Bommel loodste Antwerp FC in zijn eerste seizoen in België meteen naar de landstitel. Daarmee verzekerden de Antwerpenaren zich van deelname aan de play-offs, waarin werd afgerekend met AEK Athene en zodoende deelname aan het hoofdtoernooi werd veiliggesteld. Antwerp FC werd tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan FC Barcelona, FC Porto en Shakthar Donetsk en mocht in de eerste groepswedstrijd meteen op bezoek bij FC Barcelona. De Catalanen waren veel te sterk voor Van Bommel en co: 5-0.

Artikel gaat verder onder video

Antwerp FC had woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Shakthar Donetsk dus nog wat recht te zetten. Het was in de eerste helft goed op weg richting de eerste zege in de Champions League. Antwerp FC, waar Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen allemaal een basisplaats hadden, opende al na drie minuten de score. Het grote talent Arthur Vermeeren ontfutselde een tegenstander de bal en stelde Arbnor Muja in staat te scoren. De aanvaller schoot de thuisploeg fraai op voorsprong. Het vroege doelpunt gaf Antwerp FC vleugels en dat leidde een klein kwartier voor de rust tot de 2-0 van Michel-Ange Balikwisha.

In de tweede helft ging het echter helemaal mis voor Van Bommel en zijn manschappen. Shakthar Donetsk, dat in de eerste groepswedstrijd met 1-3 verloor van FC Porto, deed via Danylo Sikan al na drie minuten wat terug. Jaroslav Rakitskyj maakte twintig minuten voor tijd gelijk, waarna Sikan de bezoekers een paar minuten later met zijn tweede van de avond op voorsprong schoot. De spits profiteerde van gestuntel in de Antwerpse achterhoede. Wijndal liet zich wel heel makkelijk van de bal zetten, waarna doelman Jean Butez ‘m onbedoeld klaarlegde voor een Shakthar-aanvaller, waarna Sikan kon binnentikken. Toby Alderweireld was met een geplaatste vrije trap nog wel dicht bij de 3-3, Dmytro Riznyk tikte de bal uit de verre hoek.

Alderweireld kreeg diep in de blessuretijd nog de uitgelezen mogelijkheid om Antwerp FC toch nog een punt te bezorgen, maar hij faalde vanaf elf meter. Antwerp FC bleef zodoende met lege handen achter en wacht na twee wedstrijden nog op het eerste punt in de Champions League.