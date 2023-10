Foto van Steijn gaat hard rond; Ajax-supporters reageren woedend

Op social media is een foto opgedoken van naar het lijkt Maurice Steijn die gedurende de interlandperiode op Ibiza zou bivakkeren. Een deel van de aanhang van Ajax begrijpt niet dat de 49-jarige trainer in deze tijden van crisis op vakantie gaat.

Op de foto is een man te zien die op het strand is. Deze man lijkt op Steijn, maar het is niet met zekerheid te zeggen of het hem ook daadwerkelijk is. Het is ook onduidelijk waar en wanneer de foto is gemaakt. Biba Steijn, de dochter van de Ajax-trainer, deelde deze week wel op Instagram dat zij op weg was naar Ibiza.

Supporters van Ajax vinden het onbegrijpelijk dat Steijn, mocht het kloppen, naar Ibiza is gevlogen. "Je had ook gewoon kunnen trainen, teambuilding en een oefenwedstrijd kunnen spelen", schrijft een verontwaardigde fan op X. "Echt te schandalig voor woorden als je er zo voorstaat als nu. Ik kan me gevoel niet normaal meer uitdrukken", reageert een ander.

Het dienstverband van Steijn bij Ajax verloopt allesbehalve vlekkeloos. Ajax won alleen de eerste competitiewedstrijd en is de interlandperiode ingegaan als de nummer zestien van de Eredivisie. Een belangrijke kanttekening is dat Ajax twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan vijftien van de zeventien overige clubs.