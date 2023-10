Fresia Cousiño Arias heeft opmerkelijk verhaal over Ajax: 'Huntelaar stapte van tafel en nam het besluit'

Michael Reiziger heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de manier waarop Ajax eind januari een nieuwe hoofdtrainer aanwees. Na het ontslag van Alfred Schreuder viel de keuze op toenmalig Jong Ajax-trainer John Heitinga, terwijl Reiziger (assistent-trainer bij Ajax 1) ook graag promotie had gemaakt.

“Toen Heitinga werd gekozen, was dat een teleurstelling. Dan trek je de conclusie: dit is niet wat ik wil”, erkent Reiziger zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Reiziger werd ook na het vertrek van Heitinga niet gezien als opvolger, waardoor hij besloot zijn heil elders te zoeken. Reiziger wilde op eigen benen staan en belandde bij Jong Oranje. Met die ploeg is hij uitstekend begonnen aan de EK-kwalificatie, met twaalf punten uit vier duels.

Artikel gaat verder onder video

Presentatrice Fresia Cousiño Arias komt in de uitzending met een opmerkelijk verhaal. Ze vertelt dat na het ontslag van Schreuder een gesprek plaatsvond waar Klaas-Jan Huntelaar, Heitinga en Reiziger bij waren. Huntelaar en Heitinga zouden samen even zijn weggegaan en een gesprek hebben gevoerd. Toen ze terugkeerden, zou Huntelaar hebben gezegd dat Heitinga ‘het gaat doen’.

Reiziger wilde dat niet bevestigen of ontkennen. “Hoe het gegaan is, laat ik in het midden. Er waren wel wat dingen. Het was niet duidelijk. Daar zaten we die ochtend mee. Hoe zouden we het gaan doen? Dat was de vraag.” Cousiño Arias vroeg vervolgens of Reiziger boos was over de (vermeende) gang van zaken. “Je bent natuurlijk teleurgesteld”, antwoordde Reiziger. “En misschien ook boos. Maar op een gegeven moment besef je dat je de club vooruit wilt helpen. Dan moet je het opzijschuiven en doorgaan.”

Reiziger vond wel van zichzelf dat hij ‘de betere persoon’ was om het roer over te nemen. “Zo niet, leg me dan uit waarom niet. Dat heb ik gemist, zowel ervoor als erna. Maar al twee dagen later, in de wedstrijd tegen Excelsior, was ik weer assistent. Ik zei ook tegen John: vandaag ben ik gewoon boos, maar morgen sta ik er en moeten we het gaan doen. Dan ga je door. Ik heb daarna gesprekken gehad met de club en gezegd dat de manier waarop het gegaan was, niet goed was. Ze gaven toe: in de communicatie zijn we niet goed geweest richting jou.”