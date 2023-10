Go Ahead Eagles komt na goede seizoenstart met mooi nieuws over hoofdtrainer Hake

René Hake heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles met een jaar verlengd. De hoofdtrainer lag eigenlijk nog tot medio 2025 vast in Deventer, maar plakt er dus nog een seizoen aan vast. Hake zette vrijdag zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2026.

"Ik heb heel sterk het gevoel dat mijn inbreng gewaardeerd en serieus genomen wordt bij Go Ahead Eagles", stelt Hake op de website van Go Ahead. "Het doel van Go Ahead Eagles is om een stabiele Eredivisieclub te worden. Alles wat we doen, staat in het teken daarvan. Dagelijks kijken we naar wat er nodig is om die stabiliteit uit te bouwen en te waarborgen, zonder daarbij de grootte van de club te overschatten."

Hake (51) werkte eerder als hoofdtrainer bij FC Emmen, FC Twente, Cambuur, Jong FC Utrecht en FC Utrecht. Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead, is blij met de contractverlenging. "Voor de continuïteit van de club is het goed dat we het contract van René met een jaar hebben kunnen verlengen. Het is ons gezamenlijke doel om te groeien en daar hoort een 'groeimindset' bij die ook René sterk heeft. Uiteraard zijn daarnaast zijn ervaring en hoe hij het team laat voetballen belangrijk."

Go Ahead is prima begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De club uit Deventer staat na zeven wedstrijden met tien punten op de achtste plaats. De laatste twee wedstrijden werden verloren, maar dat ging wel om bezoekjes aan titelkandidaten PSV (3-0) en Feyenoord (3-1). Zaterdagavond (20.00 uur) hoopt Hake met zijn ploeg goed de interlandperiode in te gaan. Dan komt nummer zeven Heracles Almelo op bezoek aan De Vetkampstraat.