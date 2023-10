Goed nieuws voor Feyenoord én Oranje: Justin Bijlow maakt rentree onder de lat

De officiële rentree van komt steeds dichterbij. De doelman raakte in augustus geblesseerd aan zijn pols en kwam sindsdien niet meer in actie, maar verscheen woensdagmiddag binnen de lijnen tijdens het oefenduel tussen Feyenoord en Excelsior (0-0). Bijlow keepte de hele wedstrijd. Dat is niet alleen goed nieuws voor Feyenoord, maar ook voor Oranje.

Ronald Koeman maakte bij de aanstelling voor zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal bekend dat hij wil toewerken naar een vaste nummer één, ook met het oog op de toekomst. De bondscoach liet destijds geen namen vallen, maar het mocht duidelijk zijn dat Bijlow de belangrijkste kandidaat was om die doelman te worden. Koeman kon bij zijn officiële rentree echter geen beroep doen op Bijlow. De goalie raakte begin dit jaar geblesseerd aan zijn pols en moest daardoor een deel van de tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan.

Bijlow maakte in april zijn rentree en kon zodoende ook opgeroepen worden voor de finaleronde van de Nations League in eigen land. De Feyenoord-doelman kreeg van Koeman het vertrouwen in de interlands tegen Kroatië en Italië. Bijlow leek eindelijk zijn plekje onder de lat van Oranje te hebben bemachtigd, ware het niet dat hij in augustus opnieuw geblesseerd raakte aan zijn pols. Hij kwam in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard nog wel in actie, maar moest vervolgens geblesseerd toekijken. In de tussentijd maakte Timon Wellenreuther wederom een goede indruk als vervanger en kreeg Mark Flekken de kans om zich te laten zien in het Nederlands elftal. Zowel Bijlow als Flekken is er deze week niet bij, waardoor vermoedelijk Bart Verbruggen onder de lat plaatsneemt.

De kans is aanwezig dat Koeman in november wel weer een beroep kan doen op Bijlow. De Rotterdammer maakte woensdagmiddag zijn rentree in de besloten oefenwedstrijd tegen Excelsior. Het treffen eindigde zoals hierboven al vermeld in 0-0. Bij Feyenoord begonnen negen spelers uit de eerste selectie in de basis, aangevuld met de jeugdspelers Milan Hokke en Mike Kleijn. In de tweede helft mochten ook Thijs Kraaijeveld en Nassim El Harmouz (beiden zestien jaar oud) zich laten zien aan Arne Slot.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop (61’ Arnaud), Beelen, Hokke, Kleijn (45’ Candelaria); Van den Belt, Zechiël (78’ El Harmouz), Timber (61’ Kraaijeveld); Minteh (45’ Sebaoui), Dilrosun en Paixão (45’ Rust).