Hedwiges Maduro moet meteen puzzelen: Ajax mist drie spelers tegen Brighton

Ajax is woensdag met een 22-koppige selectie afgereisd naar Engeland voor de Europa League-kraker tegen Brighton & Hove Albion. Omdat Maurice Steijn maandagavond op straat werd gezet, zal Hedwiges Maduro de honneurs waarnemen. De interim-trainer moet direct puzzelen, aangezien een drietal Ajacieden niet beschikbaar is.

Zo ontbreekt Jay Gorter in de wedstrijdselectie. De doelman viel afgelopen zondag tegen FC Utrecht uit met een blessure. Het is nog onduidelijk om wat voor blessure het precies gaat en hoe lang Gorter uit de roulatie is. In De Galgenwaard werd Diant Ramaj aangewezen als vervanger van de oud-Go Ahead-doelman. De ervaren Remko Pasveer is ondertussen ook weer beschikbaar. Charlie Setford reist eveneens mee naar Brighton.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast is ook Devyne Rensch niet fit genoeg. De rechtsback, die tegen Utrecht ook al niet van de partij was, ontbreekt wegens een blessure. Georges Mikautadze zal donderdagavond eveneens niet zijn opwachting maken op het wedstrijdformulier van Ajax. De van FC Metz overgekomen aanvaller is ziek en blijft daarom in Nederland.

Daartegenover staat dat Silvano Vos terugkeert bij Ajax. Vos miste de laatste Europese wedstrijd (tegen AEK Athene) wegens een schorsing die hij opliep tegen Olympique Marseille. Ook in de Eredivisie moest Vos afgelopen speelronde een schorsing uitzitten. Hij had namelijk teveel gele kaarten verzameld in dienst van Ajax en Jong Ajax.

De volledige Ajax-selectie ziet er als volgt uit:

Remko Pasveer, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Anass Salah-Eddine, Jakov Medić, Borna Sosa, Gaston Avila, Josip Šutalo, Kenneth Taylor, Branco van den Boomen, Silvano Vos, Benjamin Tahirović, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Steven Berghuis, Charlie Setford, Kristian Hlynsson, Mika Godts, Tristan Gooijer