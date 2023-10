Heerenveen en NEC schieten weinig op met puntendeling in Friesland

SC Heerenveen en NEC hebben zaterdag de punten gedeeld in Friesland: 1-1. Walemark zette Heerenveen al na 6 minuten op voorsprong, maar Bas Dost deed zijn oude ploeg op slag van rust pijn door de gelijkmaker binnen te schieten. De tweede helft was spannend maar leverde geen doelpunten op.

Heerenveen smachtte naar een overwinning na 5 nederlagen op rij in de Eredivisie en begon sterk aan de wedstrijd. Het kwam via Patrick Walemark al snel op 1-0. Osame Sahraoui kreeg alle tijd en ruimte om vanaf de rand van het zestienmetergebied uit te halen. Zijn inzet werd gekeerd door doelman Robin Roefs, maar de rebound was voor Patrick Walemark die zijn eerste doelpunt maakte in Friese dienst. Heerenveen had de smaak te pakken en kreeg via Pelle van Amersfoort een aantal grote kansen om de score te verdubbelen. Roefs bleek echter telkens een sta in de weg. NEC, dat vorige week nog de Gelderse derby verloor van Vitesse, stelde hier weinig tegenover en Bas Dost was onzichtbaar tot vlak voor rust. Philippe Sandler had een schitterende lange pass in huis op de diepgaande Sontje Hansen. Hansen vond Andries Noppert op zijn weg, maar Bas Dost stond op de juiste plek en kon zo de gelijkmaker binnenschieten tegen zijn oude werkgever. De VAR ging nog kijken voor een handsbal bij de aanname van Hansen maar het doelpunt stond en de ploegen konden direct naar de thee.

De eerste 20 minuten van de tweede helft waren niet zo spectaculair als in de eerste. Beide ploegen wisten niet tot grote kansen te komen. Sahraoui was voor Heerenveen een aantal keer dreigend en ook NEC wist niet verder te komen dan een aantal kleine speldenprikjes. Heerenveen maakte in het restant van de wedstrijd meer aanspraak op de overwinning en kreeg een goede kans via Osame Sahraoui, maar de sterk spelende Philippe Sandler greep net op tijd in en kon de inzet onschadelijk maken. Even later kreeg Sahraoui opnieuw een kans maar hij kopte een voorzet van Mats Köhlert net over het doel. In de 86e minuut leek Sontje Hansen alleen op de goal af te gaan maar Pawel Bochniewicz voorkwam dit met een geweldige sliding. Heerenveen dacht in de slotfase tot 2 keer toe een penalty te krijgen vanwege handsballen van NEC. Scheidsrechter Nagtegaal floot er niet voor en de VAR ondersteunde hem. NEC mocht daar niet over klagen.

Beide ploegen schieten bijzonder weinig op met deze puntendeling. Heerenveen heeft nu al 6 wedstrijden op rij niet weten te winnen. Er is dus genoeg werk aan de winkel voor de ploeg van Kees van Wonderen. NEC wist de bittere nasmaak van de nederlaag tegen Vitesse ook niet weg te spoelen met een punt in Friesland. Beide ploegen krijgen 2 weken de tijd om de boel op de rails te krijgen, want volgende week staat er weer een interlandbreak op het programma.