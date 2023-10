Heracles Almelo-fan gaat door het stof na gênante beelden met dochter (9)

Een Heracles Almelo-supporter kwam afgelopen weekend zeer negatief in opspraak. De 34-jarige fan liet zich gaan richting FC Twente-fans in het uitvak in woord en gebaar, terwijl zijn negenjarige dochter naast hem het voorbeeld volgde. Zij stak haar middelvinger op en maakte zelfs een gebaar, met het doorsnijden van de keel. Het filmpje ging viral, waardoor de fan bedreigd wordt. Bij TC/Tubantia gaat hij diep door het stof.

“Ik was met mijn dochter naar de wedstrijd en zocht meteen na afloop vrienden op die in de buurt van het uitvak zitten”, schetst de desbetreffende fan de situatie in de ochtendkrant. “Er kwam oogcontact met de supporters van FC Twente en het kwam tot schelden en het maken van gebaren. Ik zat nog vol adrenaline en heb me laten meeslepen door mijn emoties. Toen ik het filmpje zag, schrok ik van mezelf. En ook van mijn dochter. Dat gebaar van de keel doorsnijden heeft ze niet van mij. Ze stond schuin achter me dus ik heb dat op het moment zelf ook niet gezien dat ze dat deed. Ik heb haar vandaag de impact daarvan proberen uit te leggen.”

De beelden werden massaal gedeeld en gingen heel Nederland door. De supporter kreeg in de nasleep talloze haatberichten en zelfs (doods)bedreigingen uit het FC Twente-kamp. Daarom schreef hij een mail vol met excuses naar een fansite van Twente, waarin hij diep door het stof ging. “Ik heb mij laten leiden door emoties en dat is nooit goed. Zeker niet als je kind erbij is. Het keeldoorsnij-gebaar is uit den boze en walgelijk. Ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van iets”, schreef hij onder meer.

Hij beseft dat het nog een lange nasleep zal hebben. “Het gaat mij nu vooral om mijn dochter, zij is nog een kind en mag niet de dupe worden. En het gaat om mijn gezin en familie; mijn vrouw is ook boos op mij en verdrietig en ik heb zowel Heracles- als Twentefans in de familie. Dat is nooit een probleem en dan doe ik zo iets stoms. Dit gaat nooit meer gebeuren”, benadrukt hij.