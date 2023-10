leeft mee met zijn (oud-)teamgenoten bij Ajax. Waar de eigenlijke werkgever van de huurling de zestiende plaats in de Eredivisie bezet, staat de twintigjarige middenvelder vijfde met Excelsior.

Afgelopen weekend liep Fitz-Jim met Excelsior weer een punt uit op Ajax door met 0-0 gelijk te spelen tegen Vitesse. "Ik zit nog met een paar jongens in een app-groep, ik zal het ze laten weten", lacht de middenvelder in gesprek met Voetbal International. "Het doet me wel wat, ik leef met ze mee. Het gaat met Ajax ongetwijfeld goedkomen, daar ben ik van overtuigd."

Heel veel komt Fitz-Jim vooralsnog niet aan spelen toe in Rotterdam. De teller staat na acht speelrondes in de Eredivisie slechts op 96 minuten, verdeeld over vier wedstrijden. "Het is anders dan ik gewend was, dat wist ik vooraf. Bij Ajax heb je altijd balbezit, domineer je en moet de tegenstander reageren. Dat is hier niet altijd zo. Tegen Vitesse domineerden we voor rust ook, maar was de laatste pass niet goed genoeg om ook te scoren. Uiteindelijk was het zaterdag overleven in het laatste kwartier en dat is nieuw voor me."

Waar Fitz-Jim afgelopen zomer de tijdelijke overstap maakte naar Excelsior om vlieguren te maken in de Eredivisie, is hij onder Marinus Dijkhuizen nog niet verzekerd van een basisplaats. "Ik ben met een bepaald verwachtingspatroon gekomen, maar heb het nog niet waar kunnen maken. Deels omdat ik weinig speel, deels omdat ik na mijn enkelblessure van vorig jaar nog niet helemaal fit ben. Ik speel op pijnstillers. Ik moet geduldig zijn, maar dat is soms best moeilijk voor een jonge speler als ik."