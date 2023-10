'Het gedrag van Ryan Gravenberch kan niet door de beugel, dat signaal geven we af'

ontbreekt opnieuw in de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger wil een signaal afgeven: hij vindt het ontoelaatbaar dat Gravenberch zich in september afmeldde voor de beloftenploeg.

De middenvelder van Liverpool zegde in september af voor twee EK-kwalificatiewedstrijden met Jong Oranje (tegen Moldavië en Nood-Macedonië). Vervolgens werd hij in oktober buiten de selectie gelaten voor de duels met Georgië en Gibraltar. Hoewel hij momenteel in goede vorm steekt bij Liverpool, zal Gravenberch ook niet in actie komen in de wedstrijden tegen Gibraltar en Zweden van respectievelijk 16 en 20 november.

Gravenberch had een basisplek in vijf van de laatste acht wedstrijden van Liverpool. Donderdag kwam hij nog tot scoren in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Toulouse (5-1). “Hij heeft een groot potentieel, dat is heel duidelijk”, beaamt ook Reiziger. “Hij heeft destijds afgezegd voor Jong Oranje en wij hebben toen een signaal afgegeven dat wij niet vinden dat dat hoort. We zijn gewoon in gesprek met hem. Dat gaat wel goed komen.”

Toch laat hij hem nu nog buiten de groep. “We zitten met interlandperiodes die kort op elkaar volgen. Wij zien ook echt wel dat het een goede voetballer is. We blijven altijd met jonge jongens in gesprek”, zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie. Presentatrice Fresia Cousiño Arias vindt het in principe geen argument dat de interlandperiodes elkaar snel opvolgen. “Ja, maar je wilt ook een signaal afgeven dat wij het niet normaal vinden om af te zeggen voor vertegenwoordigende elftallen. Natuurlijk zijn er wel redenen om af te zeggen, wij denken echt wel mee met spelers”, antwoordt Reiziger.

Gravenberch was in september net aangekomen bij Liverpool en leek de interlandperiode te willen gebruiken om te settelen in zijn nieuwe woonplaats. Toch heeft Reiziger geen begrip voor de keuze. “Nee, dat had ik niet. Zeker niet. Ik zeg dat we meedenken met spelers, bijvoorbeeld toen Devyne Rensch een kind kreeg. Wij vonden dit niet een situatie waarin het geoorloofd was.”

Reiziger wordt vervolgens gevraagd naar het verschil tussen Gravenberch en Jeremie Frimpong, die één interlandperiode ‘op het strafbankje zat’ nadat hij zich afmeldde voor Jong. “We zijn nu veel dichter bij een volgende periode. We willen de groep nog even houden zoals die is. De volgende periode daarna is in maart, dus daar gaat nog een hele periode overheen. Ryan is een goede jongen met veel potentie. Hij heeft ook de potentie om bij het grote Oranje te spelen.” Het is dus nog maar de vraag of Gravenberch ooit nog voor Jong zal uitkomen.