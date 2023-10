Het Parool weet meer over zoektocht van Ajax naar definitieve opvolger Steijn

Met de aanstelling van John van 't Schip als (tijdelijke) hoofdtrainer van Ajax koopt Alex Kroes meer tijd voor de lopende zoektocht naar een volwaardige opvolger van Maurice Steijn, zo meldt Het Parool. Ingewijden gaan er volgens de krant van uit dat de Amsterdammers een buitenlandse trainer krijgen.

Namen worden niet genoemd door Het Parool, dat schrijft dat voor de hand liggende Nederlandse kandidaten al bij de vaderlandse concurrentie zitten: Arne Slot (Feyenoord) en Peter Bosz (PSV). Op dit moment staat Hedwiges Maduro als tussenpaus voor de groep bij Ajax. Het is een kwestie van tijd voordat Van ‘t Schip het van hem overneemt.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen zoekt Ajax naar een definitieve opvolger voor Steijn, die begin deze week na een dramatische start van het seizoen zijn biezen pakte. Kroes, de toekomstig directeur van Ajax, kan kan nu hij nog op de loonlijst staat bij AZ zijn nieuwe werkgever officieel niet helpen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. In principe begint hij op 15 maart bij Ajax, maar in Amsterdam hoopt men dat Kroes op 1 januari in dienst kan treden.

Eerder werd Ajax door Sjoerd Mossou geadviseerd om na dit seizoen voor een kandidaat te gaan die voldoet aan alles eisen van een moderne toptrainer. “Het ligt voor de hand dat die opties meer dan ooit in het buitenland liggen. Een verbinder, maar ook een trainer die in staat is een team in opbouw te ontwikkelen op basis van een heldere voetbalfilosofie. Die zijn er ongetwijfeld voldoende. Een Premier League- trainer als Roberto De Zerbi (nu Brighton) is normaal gesproken onhaalbaar, maar in de rest van Europa zijn er opties genoeg, zowel routiniers als jongere, ambitieuze vernieuwers”, schreef hij in het Algemeen Dagblad .