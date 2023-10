Mossou oppert verrassende naam bij Ajax: 'Niet alleen overperformer op de ranglijst, óók in de uitvoering'

Sjoerd Mossou pleit na het ontslag van Maurice Steijn voor een 'moderne, mogelijk buitenlandse topcoach' als nieuwe trainer van Ajax. De Algemeen Dagblad-journalist noemt daarbij enkele namen, waarvan er eentje bijzonder in het oog springt.

Ajax besloot maandagavond om Steijn de laan uit te sturen nadat de 49-jarige Hagenaar het elftal een dag eerder bij FC Utrecht voor de achtste keer op rij niet naar een overwinning wist te leiden. De 4-3 nederlaag werd de oefenmeester fataal, assistent Hedwiges Maduro neemt voorlopig de honneurs waar. Naar verwachting zal John van 't Schip per 1 november het stokje overnemen van de oud-middenvelder. Volgens Mossou is dat in ieder geval een goede tussenzet: "Van ’t Schip heeft ervaring als hoofdcoach en draagvlak bovendien, zowel intern als bij de achterban", schrijft hij in het AD.

Artikel gaat verder onder video

Maduro zal in dat geval twee (op papier zware) wedstrijden hoofdverantwoordelijk zijn: donderdag gaat Ajax in de Europa League op bezoek bij Brighton & Hove Albion, waarna zondag de uitwedstrijd bij koploper PSV in de Eredivisie volgt. Daarna zou Van 't Schip, mits hij de baan accepteert (Mossou: "de eerste signalen zijn volgens direct betrokkenen positief"), moeten proberen nog iets van het seizoen te gaan maken. "Carrièretechnisch heeft de 59-jarige coach daarbij niet de kwetsbaarheid die eerder de jonge John Heitinga wel had: na dit seizoen zou Van ’t Schip zonder problemen terug kunnen in zijn rol in het technisch management. De clubman staat nog graag op het veld, maar wordt niet gehinderd door een al te groot ego", signaleert Mossou.

Komend seizoen zal Ajax in de ogen van de AD-journalist op zoek moeten naar een moderne trainer: "Een coach die wél de drive, de visie en de leiderschapskwaliteiten heeft die anno 2023 worden gevraagd in de top. Een verbinder, maar ook een trainer die in staat is een team-in-opbouw te ontwikkelen op basis van een heldere voetbalfilosofie", schetst hij het profiel waarbinnen de ideale opvolger van Steijn zou moeten passen. In Nederland is een dergelijke trainer niet voorhanden, denkt Mossou: "Arne Slot (Feyenoord), Pascal Jansen (AZ) en Peter Bosz (PSV) voldoen in veel opzichten aan het profiel, maar ze liggen alle drie stevig aan de ketting bij de concurrentie."

En dus zouden de Amsterdammers wellicht alsnog over de landsgrenzen heen moeten kijken om de juiste man aan te stellen. "Een Premier League-trainer als Roberto De Zerbi is normaal gesproken onhaalbaar, maar in de rest van Europa zijn er opties genoeg, zowel routiniers als jongere, ambitieuze vernieuwers", signaleert Mossou. Daarbij noemt hij een aantal namen, waarvan er een niet voorkomt op de meeste lijstjes met potentiële Ajax-trainers: "Bij een club als Girona is trainer Míchel niet alleen een ‘overperformer’ op basis van puur de ranglijst, óók in de uitvoering van het spel." De Spanjaard staat voorlopig keurig op de tweede plaats in LaLiga met de club die afgelopen zomer Daley Blind wist aan te trekken. Daarnaast noemt de journalist nog enkele namen die elders ook voorbijkomen: "Van Kjetil Knutsen tot Graham Potter, van Marcelo Gallardo tot Kasper Hjulmand: bovenal zal Ajax breed en autonoom moeten scouten, wars van politiek of oude mores", aldus Mossou.