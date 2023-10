Ajax geeft alles uit handen na knappe comeback: druk op Steijn neemt nog verder toe na nederlaag in Utrecht

FC Utrecht heeft Ajax en Maurice Steijn zondagmiddag de volgende dreun toebedeeld. In een knotsgekke 'kelderkraker' in Stadion Galgenwaard kwamen de Amsterdammers knap terug van een 2-0 achterstand, maar boog de thuisploeg onder leiding van Ron Jans de wedstrijd alsnog om in een 4-3 overwinning

Ajax-trainer Steijn had in het beladen duel met de Domstedelingen verrassend een basisplaats in petto voor de jonge Kristian Hlynsson. De 19-jarige middenvelder mocht starten omdat Steven Berghuis en Branco van den Boomen niet volledig pijnvrij waren en op de bank begonnen.

Zowel Ajax als FC Utrecht leek in de openingsfase vooral geen fouten te willen maken. Zo ging Ajax vooral voor eenvoudige passing, terwijl FC Utrecht zich had gericht op defensief spel. De Ajacieden hadden veel de bal, maar opbouwen lukte niet door een sterk verdedigend Utrecht. Ook de lange ballen die Josip Sutalo dan maar moest geven, werden weggewerkt. Een voorzet van Carlos Forbs, op snelheid vanaf de zijkant, was een mooie poging, maar deze bereikte Steven Bergwijn in het midden niet.

Na deze fase nam Utrecht meer het voortouw. Vleugelspelers Taylor Booth en Othmane Boussaid waren dreigend en kwamen met schoten en voorzetten. Dit zorgde voor een wedstrijd die meer open lag. Goede kansen van Steven Bergwijn en Kristian Hlynsson hadden zomaar de 0-1 op kunnen leveren voor Ajax, maar het tegendeel werd waar. Het lukte Borna Sosa niet om een voorzet van Boussaid weg te werken. Zo speelde hij de bal naar Ryan Flamingo, die net buiten de zestien kon uithalen. Het werd 1-0 voor de Utrechters na een mooi afstandsschot in de linkeronderhoek van de gelegenheidsmiddenvelder van FC Utrecht.

Vlak na rust deed Utrecht Ajax nog een keer pijn. Uit de hoekschop die na een een-twee tussen Boussaid en Anthony Descotte werd gewonnen, kopte Mike van der Hoorn binnen. In eerste instantie leek Jay Gorter de bal te hebben gestopt, maar de bal was toch echt over de doellijn geweest. Na deze klap voor de Amsterdammers rechtten ze hun rug. Uit een voorzet van Sosa, wist Hlynsson te scoren met zijn borst. De keiharde bal van links werd bewust binnengestoten door de man die tot dan toe al de gevaarlijkste was aan de zijde van Ajax. Niet lang erna sloeg hij nog eens toe, weer uit de voorzet van Sosa. Het werd 2-2 na een volley van de IJslander in de rechter bovenhoek.

Kort daarna kreeg Ajax een penalty, omdat Brian Brobbey neergelegd werd. Steven Bergwijn nam zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder en schoot binnen. Na deze knotsgekke twintig minuten met een uitstekende comeback voor Ajax, kwam Utrecht weer terug in de wedstrijd. Uit een voorzet van Ryan Flamingo vanaf de rechterkant wist invaller Jens Toornstra te scoren van dichtbij. Zo werd het 3-3.

Een opvallende tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Gorter, waardoor miljoenenaankoop en derde keeper Diant Ramaj zijn debuut mocht maken. Tegen het einde van de wedstrijd had Isac Lidberg Utrecht op 4-3 moeten zetten bij een een-op-een met de debuterende keeper. Een supporter gooide direct hierna een bekertje op het veld. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. Na de staking scoorde de volgende invaller met een stiftje. Oscar Fraulo deed het op aangeven van Marouan Azarkan. Zo kwam ditmaal Utrecht terug van een achterstand. Helaas werd wederom het spel stilgelegd vanwege een voorwerp op het veld. Het slotoffensief van Ajax met twee extra aanvallers heeft uiteindelijk niets opgeleverd. De eindstand bleef 4-3.

Door drie punten doet FC Utrecht de rode lantaarn in de Eredivisie over aan FC Volendam, dat zaterdagavond na een knotsgekke slotfase met 2-1 verloor bij RKC Waalwijk. Voor Ajax stapelen de problemen zich op: de Amsterdammers vinden zichzelf na zeven gespeelde wedstrijden terug op een historische zeventiende plek op de ranglijst. Het programma voor komende week is bovendien loodzwaar te noemen: donderdag wacht een uitduel bij Brighton & Hove Albion in de Europa League, waarna volgend weekend wordt afgereisd naar Eindhoven voor de confrontatie met PSV, dat nog zonder puntverlies koploper in de Eredivisie is. Of Steijn die duels nog mee mag maken is na de dreun in Utrecht nog maar de vraag.