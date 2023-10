Hugo Borst vreest het ergste: Ajacied ‘steekt dolk in rug van Steijn’

Hugo Borst vindt de uitspraken die na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax over Maurice Steijn deed ronduit onhandig. De Ajacied kon geen antwoord geven op de vraag of hij Steijn een goede trainer vindt. Volgens Borst gaat dit geen fijne gevolgen hebben voor de oefenmeester van de Amsterdammers.

“Berghuis heeft Steijn gewoon echt een dolk in de rug gestoken. Ook al meen je het niet, dan zeg je gewoon bij zo’n vraag dat je achter je trainer staat”, zegt Borst bij Veronica Offside. “Door te zeggen dat je niet gaat over dat soort zaken, creëer je het begin van het einde. Als Steijn straks verdwijnt, en dat zal waarschijnlijk een keer gebeuren, dan is Berghuis wel mede het begin van het einde geweest voor hem”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

“We hoeven hem dan natuurlijk niet als hoofdverantwoordelijke te benoemen, maar het is niet aardig van hem”, gaat Borst verder. De exacte uitspraken van Berghuis zagen er als volgt uit: “Dat is ook niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen. We proberen te doen wat hij en zijn staf ons voordragen. Het plan proberen we zo goed mogelijk uit te voeren, maar daar hebben we het nog moeilijk mee. Ik begrijp jouw vraag wel, maar het is voor mij als speler heel moeilijk om er een antwoord op te geven. Het enige waar je zelf invloed op hebt is dat je zaterdag tegen RKC weer fysiek en mentaal fris bent om de drie punten binnen te halen. Dat is het enige. Het kost op dit moment al genoeg kracht en energie, want het is moeilijk. Maar dat ben je wel verplicht. Als je dat niet aan kan, dan kan je ook niet voor Ajax spelen. Zo is het nou eenmaal. Op naar RKC.”

De wedstrijd tegen RKC lijkt voor Ajax overigens uit te gaan draaien op een winstpartij. De Amsterdammers stonden met nog luttele minuten op de klok op een 2-3 voorsprong. Door het uitvallen van Etienne Vaessen werd de wedstrijd gestaakt en zal de ploeg van Steijn op een later tijdstip de definitieve drie punten over de streep moeten trekken.