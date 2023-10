Sjoerd Mossou heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad maar weer eens ingezoomd op de situaties bij Feyenoord en Ajax. De journalist had zich twee jaar geleden niet kunnen voorstellen dat de Rotterdammers op dit moment stukken verder zijn dan de rivaal uit Amsterdam.

Mossou blikt in zijn column terug op het moment dat Feyenoord drie jaar geleden Lucas Pratto naar De Kuip haalde. “In die tijd kon je dat nog gerust ‘typisch Feyenoord’ noemen. Pratto zag eruit als de grillchef van een steakrestaurant in Buenos Aires, hij had een erg treffende bijnaam - ‘De Beer’ - en droeg een weergaloze zwarte baard bovendien. Alle ingrediënten voor wat in de Kuip zo vaak ‘cult’ wordt genoemd, balden zich samen in het personage Pratto - inclusief de onvermijdelijke, tragikomische mislukking die volgde”, begint hij.

De columnist vindt het ‘fascinerend’ hoe snel dingen in het voetbal kunnen kantelen. “Het ene moment ben je een club in last, verdwaal je in een gedateerde oude bende, is alles uitzichtloos en armoedig, en haal je een Argentijnse voetballer die in de verste verte niet op een voetballer lijkt. Het volgende moment speel je Atlético Madrid zoek in de Champions League, in Spanje nota bene - en kun je na afloop amper geloven dat je niet gewonnen hebt.”

Mossou gaat vervolgens dieper in op de huidige situatie bij Ajax. “Andersom kan ook: bij Ajax is Maurice Steijn een soort Cor Pot (degene die de komst van Pratto naar Feyenoord wel zag zitten) geworden, iemand die van arren moede op zoek moet naar vleugjes hopen-tegen-beter-weten-in. De lat komt lager en lager te liggen: in amper twee jaar tijd is Feyenoord in Ajax veranderd en Ajax in Feyenoord.”

Zondag komen Feyenoord en Ajax weer in actie in de Eredivisie. Om 12.15 uur gaat de ploeg van Arne Slot op bezoek bij promovendus PEC Zwolle. Ajax speelt om 14.30 uur de belangrijke wedstrijd tegen AZ.