Italianen onder de indruk van dominant Feyenoord en wijzen één sensatie aan

De Italiaanse media zijn onder de indruk van het optreden van Feyenoord tegen Lazio. Op de overwinning van de Rotterdamse club viel niets af te dingen, zo concludeerden de Italiaanse kranten.

La Gazetto dello Sport is hard voor Lazio, dat volgens de beroemde roze sportkrant van Italië pas in minuut tachtig van de wedstrijd wakker werd in De Kuip: "Feyenoord domineerde en had nog minstens drie keer vaker kunnen scoren", opent de sportkrant donderdagochtend. "Het gevaar kwam bij Feyenoord met name van de flanken, van Stengs en Paixão. Zij waren hun bewakers Marusic en Hysaj voortdurend de baas. Maar Lazio had het ook lastig op het middenveld, waar het trio van Feyenoord aan de bal superieur was ten opzichte van het drietal van Lazio", doelt de krant op Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer en Quinten Timber, die alle drie een prima indruk hebben gemaakt in het derde Champions League-duel van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Sky Italia zag bij Feyenoord vooral één speler erbovenuit steken, net als veel andere Italiaanse media. "De show van Gimenez, Sarri Knock-Out in Champions League", luidt de kop van het medium, dat daarmee de in hun ogen sensationele Feyenoorder al verklapt: "Gimenez was de hoofdrolspeler", aldus Sky Italia, dat Lazio in het spelersrapport hard aanpakte voor het optreden op Nederlandse bodem. Een zes was het hoogste cijfer wat gegeven is.

The Laziali concludeert dat het een zeer frustrerende en pijnlijke avond werd voor de nummer negen van de Serie A: "Lazio dat veel te veel balverlies leed en veel te afwezig was, waardoor Feyenoord naar de overwinning kon cruisen", wordt er geschreven. Corrierre dello Sport denkt zelfs al voorzichtig aan het einde van het Champions League-avontuur: "Lazio werd laat wakker. Tot ziens in de Europa League?"