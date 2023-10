'Ja, ik had eerlijk gezegd verwacht meer kansen te krijgen bij Ajax'

Het valt tegen dat hij nog maar weinig kansen heeft gekregen in het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige spits, die dit seizoen wordt verhuurd aan FC Nordsjaelland, speelde nog maar drie wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht.

Rasmussen kwam vorig seizoen in twee competitiewedstrijden en één bekerwedstrijd in actie voor Ajax. "Ja, ik had eerlijk gezegd verwacht meer kansen te krijgen. Het heeft ook te maken met de situatie van de club. Toen ik de afgelopen jaren deel uitmaakte van de wedstrijdselectie, bevond de club zich in een moeilijke situatie. Dat is nu nog steeds het geval."

Dat Ajax een zware periode doormaakt, heeft volgens Rasmussen gevolgen voor zijn persoonlijke ontwikkeling. "Een trainer denkt nu niet: laten we de jonge spelers een kans geven. Het is makkelijker om een jonge speler in het veld te brengen bij het goede oude Ajax, dat iedereen met 5-0 versloeg, dan wanneer het bijvoorbeeld 0-0 staat."

Waar Ajax afgelopen zomer besloot Rasmussen tijdelijk elders te stellen, ziet hij nog wel een toekomst in Amsterdam voor zich. "Als ik in de zomer terugkeer, is het 100 procent het plan om in het eerste elftal door te breken", aldus de Deense spits, die nog tot de zomer van 2027 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.