John van ’t Schip krijgt functie in Amsterdam en verhoogt ‘Ajax-DNA’

John van ’t Schip keert terug bij Ajax. De oud-voetballer van de Amsterdammers gaat in de Johan Cruijff ArenA deel uitmaken van het technisch management van de club. Dat meldt het Algemeen Dagblad zondagavond.

Ajax stelde een paar maanden geleden Sven Mislintat aan als nieuwe directeur voetbalzaken en had daarmee eindelijk de opvolger van de in 2022 vertrokken Marc Overmars binnen. Het huwelijk tussen Ajax en Mislintat werd echter een groot drama. De Duitser moest na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord zijn spullen pakken, waardoor Ajax wéér zonder technisch directeur zit. Volgens het AD speelt de club met Van ’t Schip in op het ontslag van Mislintat. “Mede daardoor kan de club de nodige voetbalknowhow gebruiken. Bovendien beschikt Van ’t Schip over het Ajax-dna waar de club al langer naarstig naar op zoek was”, schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

De grote schoonmaak bij Ajax is in volle gang. Hoofdtrainer Maurice Steijn hoeft weliswaar voorlopig niet te vrezen voor zijn baan, maar naast Mislintat is ook Pier Eringa vertrokken uit Amsterdam. Eringa was niet lang voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarvoor zijn oude bekenden Michael van Praag en Leo van Wijk voorgedragen, terwijl Louis van Gaal de RvC moet gaan adviseren over voetbaltechnische zaken. Op dat vlak moet ook Van ’t Schip de gevallen grootmacht een boost gaan geven. De voormalig voetballer was voor het laatst actief als bondscoach van Griekenland. Daarvoor was hij hoofdtrainer van onder meer PEC Zwolle. In het seizoen 2008/2009 fungeerde Van ’t Schip bij Ajax als assistent van Marco van Basten.