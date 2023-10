Jorrel Hato had vroeger een héél andere positie bij Sportclub Feyenoord

is momenteel een van de spaarzame lichtpuntjes in de het elftal van Ajax. De pas zeventienjarige linkspoot houdt zich uitstekend staande in de verdediging van de Amsterdammers, en is al bijna niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Het had echter niet veel gescheeld, of Hato speelde op een hele andere positie dan in de achterhoede.

Hato begon zijn voetballoopbaan bij IJ.V.V. De Zwervers en stapte al vrij snel over naar Sportclub Feyenoord, één van de beste amateurverenigingen van Rotterdam. Bij die club speelde Hato in zijn eerste jaren helemaal niet in de verdediging. “Ik was vroeger altijd aanvaller. Een echte ouderwetse linksbuiten”, onthult hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

“Ik kon goed dribbelen en ging dan vaak buitenlangs om voorzetten te geven met mijn linkerbeen. Ik scoorde ook best vaak”, gaat Hato verder. De zeventienjarige linkspoot werd later omgeschoold tot centrale verdediger. “Ik was toen al best groot voor mijn leeftijd en ik was ook best wel snel, dus dat paste wel goed achterin”, zegt de Ajacied.

In de achterhoede ontwikkelde Hato zich stormachtig, waardoor hij opgepikt werd door Sparta Rotterdam. Op twaalfjarige leeftijd klopte Ajax aan bij de verdediger. “Ajax wilde me heel graag hebben: stage lopen, proefperiodes of trainingen meedoen, dat hoefde allemaal niet. Ze waren heel duidelijk: ik hoefde alleen maar ja of nee te zeggen”, blikt hij terug.