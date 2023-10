Juventus-icoon steekt loftrompet over Santiago Giménez: 'Hij heeft alles'

David Trezeguet, voormalig spits van onder meer Juventus en de Franse nationale ploeg, voorspelt Feyenoorder een grote toekomst. Het verbaast de Fransman bovendien niet dat de Mexicaanse spits juist in de Eredivisie tot wasdom komt.

In een interview met Fox Sports is de wereldkampioen van 1998 uiterst lovend over de ontwikkeling van Giménez. "Hij is een zeer interessante speler die het bij Feyenoord erg goed doet", begint Trezeguet. "Nederland is altijd al een interessant land geweest voor Mexicanen", vervolgt hij, "die slagen er daar altijd in om hun kwaliteiten te demonstreren, en deze jongen doet op aanzienlijke en prominente wijze. Hij heeft alles om nu en in de toekomst een hoofdrol in het voetbal te gaan spelen", aldus Trezeguet.

Giménez is inderdaad niet de enige Mexicaan die de afgelopen jaren in de Eredivisie neerstreek. Vooral PSV ontpopte zich tot een interessante optie voor spelers uit het Midden-Amerikaanse land; denk daarbij aan namen als Carlos Salcido, Hector Moreno, Andrès Guardado en de deze zomer in Eindhoven teruggekeerde Hirving Lozano. Ajax verkocht op zijn beurt Edson Álvarez afgelopen zomer voor tientallen miljoenen aan West Ham United. Giménez is juist de eerste Mexicaan die Feyenoord vertegenwoordigt.

Nadat hij in zijn eerste seizoen overtuigend na een basisplaats toegroeide, is Giménez deze jaargang helemaal los. Na acht speelronden staat de teller inmiddels op liefst twaalf Eredivisie-goals, waarmee hij voorlopig de topscorerslijst aanvoert. Trezeguet voorspelt de spits dan ook een grote toekomst: "Hij schrijft nu al geschiedenis met zijn doelpunten, wat voor een spits nou eenmaal het belangrijkste is. Hij begint zeker op de radar van grote clubs te verschijnen, ik denk dat zijn droom weleens werkelijkheid zou kunnen worden", besluit de Fransman.