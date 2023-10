Kabelaars zijn verbaasd en teleurgesteld na persbericht van Eredivisie

De clubs in de Eredivisie hebben een akkoord bereikt met ESPN over het verlengen van de mediarechten. ESPN blijft de komende jaren de rechtenhouder, maar dat zorgt voor grote vraagtekens bij de kabelaars, die ook wel oren hadden naar de tv-rechten.

"Het onderhandelingsresultaat werd dinsdag ter stemming gebracht op de vennotenvergadering van de eredivisie, waar alle eredivisieclubs akkoord mee zijn gegaan. Dit betekent dat ook na 2025 de wedstrijden van de Eredivisie live op ESPN te zien zijn. Partijen werken nu dit akkoord verder uit in een overeenkomst", schrijft de Eredivisie CV in het persbericht over het nieuws.

De nieuwe mediadeal heeft voor zowel de Nederlandse voetballiefhebbers als de clubs uitkomend in de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de Azerion Vrouwen Eredivisie en de KNVB-beker een positieve uitkomst. Zo ontvangen alle clubs substantieel meer inkomsten en worden reeds vanaf 2024 alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live uitgezonden op ESPN. Ook vallen de sponsorrechten en internationale mediarechten van de Eredivisie terug bij de koepelorganisatie van de achttien Eredivisieclubs, de Eredivisie CV.

Boze kabelaars

Vrij snel na het bericht vanuit de Eredivisie CV kwamen de kabelaars met een reactie. "Het consortium van telecomaanbieders heeft met teleurstelling en ook verbazing kennisgenomen van de mededeling van de ECV dat de eredivisieclubs een onderhandelingsresultaat met ESPN hebben goedgekeurd. Of dit besluit houdbaar is zal namelijk nog moeten blijken. Het consortium heeft de ACM gevraagd deze onderhandse gunning te toetsen op het mededingingsrecht", staat te lezen in de reactie. Eerder al werd bekend dat zij een stap naar de rechter zetten om de gang van zaken te toetsen. Het bod wat de kabelaars boden, bracht financieel namelijk meer op, maar de clubs wilden graag verder met ESPN. Dat is volgens de kabelaars tegen de gerechtelijke procedure.

"De clubs hebben besloten hun (uitzend)rechten collectief te verkopen via de ECV, waardoor kartelvorming ontstaat. Volgens het consortium is die verkoop daarom aan speciale regels gebonden. Er zou om die reden sprake moeten zijn van een transparant biedingsproces. Dat heeft nu niet plaatsgevonden. Daarnaast vindt het consortium het teleurstellend om te zien dat de clubs nu kiezen voor een bod, waarbij een groot deel van de inkomsten in de zakken van Amerikaanse aandeelhouders verdwijnt in plaats van dat ze naar de clubs zelf vloeien. Het consortium heeft de clubs laten weten dat zij gegarandeerd een bedrag van 180 miljoen euro netto per jaar tegemoet kunnen zien indien zij met het consortium in zee gaan."