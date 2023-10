Kenneth Perez: 'Ik denk dat dat een knappe prestatie zou zijn van Ajax'

Kenneth Perez zou het een ‘knappe’ prestatie vinden als Ajax er dit seizoen in slaagt om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal in de wacht te slepen. De Amsterdammers beleven een tot dusver dramatisch seizoen en vinden zich na de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht terug op de zeventiende plaats.

Het kan er na de volgende speelronde nóg lelijker uitzien voor Ajax. De recordkampioen van Nederland haalde slechts vijf punten uit de eerste zeven wedstrijden van dit seizoen en bezet daarmee de voorlaatste plaats in de Eredivisie. De voorsprong op hekkensluiter FC Volendam is op dit moment slechts één punt, al heeft Ajax nog wel de resterende minuten van het uitduel met RKC Waalwijk (2-3) én de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam tegoed. Maar mocht FC Volendam volgend weekeinde winnen van Excelsior en Ajax verliezen bij PSV, dan draagt de club uit het vissersdorp de rode lantaarn over aan de hoofdstedelingen.

Artikel gaat verder onder video

Jan Joost van Gangelen is dan ook benieuwd of de ploeg van trainer Maurice Steijn dit seizoen zou kunnen degraderen uit de Eredivisie. Ajax verloor al van FC Twente, Feyenoord, AZ én FC Utrecht en speelde bovendien gelijk tegen Excelsior en Fortuna Sittard. Volgens Van Gangelen maakt de nederlaag in De Galgenwaard duidelijk dat op dit moment elke club in de Eredivisie kan winnen van Ajax. Zowel Marciano Vink als Perez wil het echter nog niet hebben over een eventuele degradatie. “Ik vind het veel interessanter om te kijken naar wat nu het perspectief is voor Ajax”, zegt de Deen zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. “Wat valt er dit seizoen enigszins nog te redden?”

Ajax heeft een slecht seizoen uitgekozen om zó slecht voor de dag te komen. De nummers één en twee van de Eredivisie kwalificeren zich immers rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl de nummer drie een ticket voor de voorrondes bemachtigt. Over de Champions League zal er dit seizoen echter niet meer gesproken worden in Amsterdam. “Ik denk de play-offs. Ik denk dat dat een knappe prestatie zou zijn”, beantwoordt Perez zijn eigen vraag. Daar lijkt Vink zich bij aan te sluiten. “FC Twente is al weg, die staan elf punten voor. Elf punten is al te veel”, waarmee Vink wil aangeven dat zelfs de vierde plaats mogelijk te hoog gegrepen is voor Ajax.