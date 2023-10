Kenneth Taylor: 'Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is inderdaad ongekend'

heeft er vertrouwen in dat als Ajax hard blijft werken, de lijn omhoog vanzelf wordt ingezet. De middenvelder kon zondagmiddag niet voorkomen dat AZ aan het langste eind trok in de Johan Cruijff ArenA (1-2). Taylor erkent dat de ruimtes waarin hij komt te spelen heel erg groot zijn.

AZ-aanvoerder Jordy Clasie kreeg na afloop van de ontmoeting in Amsterdam de vraag of hij dit seizoen al een wedstrijd had gespeeld waarin de ruimtes zó groot waren. Clasie moest heel even nadenken, maar gaf vervolgens een voor Ajax en Maurice Steijn pijnlijk antwoord: “Nee, dat denk ik niet”, zei de middenvelder. Taylor kan zijn tegenstander geen ongelijk geven. “De ruimtes zijn groot, dat voelen wij ook natuurlijk. De ruimtes zijn écht groot, dat is echt zwaar ja”, vertelde hij voor de camera van ESPN.

Van die ruimtes wist AZ - bijna wonderbaarlijk - slechts twee keer te profiteren in de Johan Cruijff ArenA. Bij de openingstreffer van Vangelis Pavlidis zag Taylor Clasie, die de voorassist verzorgde, volledig over het hoofd en bij de 0-2 van Dani de Wit liep Sven Mijnans wel heel makkelijk weg bij de Ajacied. “Ik moet gewoon honderd procent zorgen dat ik elke keer mee ren. Soms is het misschien onmogelijk, maar dan moet ik het alsnog zo moeilijk mogelijk maken voor de tegenstander. Ik wil daar eigenlijk geen excuus voor zoeken”, is Taylor kritisch op zijn eigen optreden. Hoe het kan dat de ruimtes zo groot zijn? “Dat ligt aan de afstemming denk ik. Linies te ver uit elkaar en dan krijg je zeeën aan ruimte.”

Taylor probeert er naar eigen zeggen wel ‘alles aan te doen’ om zijn ploeg beter te laten staan, maar dat mocht voor de zoveelste wedstrijd op rij niet baten. “Jongens aansturen, zelf dingen proberen te verbeteren… Maar vandaag is dat zeker niet gelukt. Ik weet niet of ik het móet zijn (een leider, red.), maar ik probeer het wel te zijn. Ik probeer gewoon iedereen zo goed mogelijk te helpen. We trainen er natuurlijk wel op. Het komt er nu gewoon nog niet uit in de wedstrijd. Tegen AEK was het inderdaad zo dat er veel ruimtes waren en toen kwamen we ook in grote ruimtes te spelen. Tegen AZ weer.”

Hoe moet het nu verder met Ajax? De Amsterdammers staan zestiende in de Eredivisie en sprokkelden in de Europa League twee punten bij elkaar. Na de interlandperiode wacht eerst het bezoek aan hekkensluiter FC Utrecht, alvorens de loodzware uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion én PSV op het programma staan. “Ik ben wel iemand die altijd perspectief ziet, altijd hoop heeft en houdt. We moeten er gewoon voor zorgen dat we hier zo snel mogelijk uitkomen. Het is nu gewoon klote. We kunnen er wel met de pakken bij neer gaan zitten, maar het enige wat we kunnen doen is hard werken en alles geven. Ik denk dat we dan vanzelf weer omhoog gaan”, houdt Taylor de moed erin. Hij kan echter niet ontkennen dat de huidige situatie erg zorgwekkend is. “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is inderdaad ongekend”, aldus de middenvelder.

