Steven Bergwijn: 'Ik heb er zeker een mening over, maar die vraag moet je niet aan mij stellen'

kwam vorig jaar met hoge verwachtingen binnen bij Ajax, maar tot dusver is zijn rentree in Amsterdam een grote teleurstelling. De recordaankoop kon in het afgelopen seizoen al niet voorkomen dat zijn ploeg ondermaats voor de dag kwam en dat is in de eerste maanden van het nieuwe seizoen niet anders. Bergwijn weet dat er veel moet veranderen in de Johan Cruijff ArenA, maar wat precies, daarover wil hij niks kwijt.

Ajax begon het seizoen nog hoopvol, met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo. Bergwijn was in die wedstrijd tweemaal trefzeker en vooral zijn eerste treffer van die avond toonde aan dat hij het voetballen echt nog niet is verleerd. Maar na de zege op de promovendus gaat het van kwaad tot erger voor Ajax en Bergwijn. De Amsterdammers gaan als nummer zestien van de Eredivisie de interlandperiode in, nadat zondagmiddag met 1-2 werd verloren van AZ. “Ik denk een dramatische pot van onze kant. Of dit een nieuw dieptepunt is? Ja, dat denk ik wel”, vertelde Bergwijn na afloop voor de camera van ESPN.

“Als je ziet hoe we vandaag spelen. Het is te traag, noem maar op. Waar ik een analyse van kan maken? Ik weet niet, ik zou het echt niet weten”, aldus de aanvoerder van de gevallen grootmacht. Het was niet de enige vraag waar Bergwijn antwoord op kon en vooral wilde geven. ESPN-verslaggever Milan van Dongen vroeg de aanvaller naar wat er moet gebeuren in Amsterdam. “Ik denk dat je die vraag niet aan mij moet stellen. Ik heb er zeker een mening over, maar daarvoor moet je bij andere mensen zijn”, reageerde Bergwijn. Ajax nam na de dramatisch verlopen Klassieker al afscheid van technisch directeur Sven Mislintat en maakte een paar dagen later bekend dat directeur van de Raad van Commissarissen Pier Eringa opstapt. Wat gebeurt er met trainer Maurice Steijn?

Bergwijn vertelt bij de NOS dat de spelersgroep nog steeds vertrouwen heeft in Steijn, die na de nederlaag tegen AZ nóg meer onder druk is komen te staan. De Hagenaar krijgt van een groot deel van de Ajax-aanhang vooral het verwijt dat hij geen plan lijkt te hebben. Volgens Bergwijn wordt zijn ploeg wel degelijk met een plan het veld in gestuurd. “Aan de wil ligt het niet bij de jongens. Ik denk dat we wel hard willen werken en dat iedereen er alles aan doet, maar op dit moment ontbreekt er gewoon van alles. Vertrouwen, noem maar op. Wat het plan is? We willen gewoon vanuit achter het spel maken, Silvano (Vos, red.) vrijspelen en dan tot kansen komen. Maar in het tempo waarin we vandaag hebben gespeeld, speel je helemaal niemand kapot.”