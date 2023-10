Kieft ziet interview na nederlaag Ajax: 'Daar komt geen zinnig woord uit, kom op!'

Wim Kieft en Andy van der Meijde vonden het interview van na de wedstrijd tussen Ajax en AZ (1-2) niet sterk. De aanvoerder van Ajax wilde niet reageren op de vraag wat er moet gebeuren in Amsterdam.

“Ik denk dat je die vraag niet aan mij moet stellen. Ik heb er zeker een mening over, maar daarvoor moet je bij andere mensen zijn”, zei Bergwijn desgevraagd. De uitspraak wordt maandagavond besproken bij praatprogramma Veronica Offside.

“Bergwijn zei: 'Dat moet je niet aan mij vragen.' Met andere woorden: die gaat niet zijn eigen team afbranden, maar dat wil hij wel, want ze kunnen gewoon niet voetballen”, aldus Van der Meijde. “Dat is het probleem, maar dat kan hij niet zeggen.”

Kieft vult aan dat Bergwijn zijn ploeggenoten al wel eens ‘heeft afgebrand’, doelend op kritische uitspraken van Bergwijn na het 2-2 gelijkspel bij Excelsior op 19 augustus. “Het gaat er niet zozeer om of Bergwijn de aanvoerder is of niet, maar daar komt ook geen zinnig woord uit na afloop. Kom op zeg.”

“Verbaal is hij niet sterk”, ziet ook Van der Meijde. Volgens Dick Advocaat was het een fout van Maurice Steijn om Bergwijn te benoemen tot aanvoerder van Ajax. “Die keuze had hij in mijn ogen niet moeten maken.” Aan tafel wordt Steven Berghuis genoemd als een potentieel betere kandidaat. “En als ik het niet wist, maakte ik altijd de keeper de aanvoerder, totdat ik het wel wist”, zegt Advocaat.