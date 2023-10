Koeman: 'Ik zag daar mensen lopen op de afterparty van wie ik dacht: wat moet jij daar?'

Ronald Koeman stoort zich aan de influencers die proberen mee te liften op het succes van Max Verstappen, zo vertelt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine. De bondscoach van het Nederlands elftal was in 2021 aanwezig bij de Grand Prix van Abu Dhabi, waar Verstappen na een krankzinnige slotronde de wereldtitel veroverde. Van een afstandje aanschouwde hij met verbazing de taferelen na afloop.

Koeman heeft Verstappen wel eens ontmoet, maar kent hem niet goed. "Ik behoor ook niet tot de groep mensen die zich dusdanig belangrijk voelt dat men rondom races op de voorgrond moet treden en in de buurt van Max wil zijn. Ik verwonder me daar wel eens over. Dat was bijvoorbeeld ook in Abu Dhabi het geval. Zonder namen te noemen, maar ik zag daar mensen lopen op de afterparty van wie ik dacht: wat moet jij daar?"

Volgens Koeman waren dat mensen die zich voor hun eigen ego opdrongen. "Zelf heb ik dat totaal niet. Ik ben niet iemand die bij dat soort gelegenheden op de voorgrond treedt of met Max op de foto moet om daar vervolgens op social media mee te pronken. Ik heb niets met social media, kijk er ook niet op. Mensen creëren er een schijnwereld. Voor YouTubers en dergelijke zit er ook gewoon een verdienmodel achter. Hoe meer volgers, hoe meer geld. Dus als zij zich profileren met Max, heeft dat meer met hun eigen ego en portemonnee te maken dan met erkenning voor de prestatie die Max heeft geleverd. Daar heb ik wel moeite mee."

Hoewel Koeman geen Formule 1-liefhebber pur sang is, zou hij graag eens willen sparren met Verstappen. "Dat zou ik interessant vinden. Om te praten over wat hij inmiddels bereikt heeft, hoe hij het doet en ook hoe gefocust hij is op de prestatie. Dat laatste vind ik mooi om te zien. Als je ook zag, hoe hij in Zandvoort weer voor het derde jaar op rij won. De omstandigheden veranderden steeds, hij moest een paar keer naar de pits… Eén foutje en hij had niet gewonnen. Maar dat je onder die immense druk dan zo cool blijft, dat vind ik ontzettend knap."