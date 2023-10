Koeman komt belangrijke Oranje-update richting cruciale interland met Griekenland

Bondscoach Ronald Koeman heeft alle opgeroepen 23 spelers tot zijn beschikking voor de cruciale interland tegen Griekenland. Achter de naam van stond een groot vraagteken, maar de aanvaller is ook gewoon vanaf de aftrap inzetbaar voor Oranje. Dat is een belangrijke medische update die Koeman tijdens de persconferentie deelde zondagavond. "Als er geen reactie komt, dan is hij gewoon inzetbaar."

Dat gaf Koeman als reactie op de vraag over Weghorst, die niet helemaal fit was. Sowieso kan de bondscoach beschikken over 23 fitte spelers, zo liet hij doorschemeren. Weghorst was aanwezig op de training én stapte de bus uit, zag de vragensteller van dienst. "Het is niet zo lastig om uit de bus te stappen, toch?", glimlachte Koeman tijdens het persmoment.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagmiddag werkte Weghorst een individueel programma af bij Oranje en stond zondag weer op het veld tijdens de groepstraining. De spits kampte met knieklachten, maar als er geen reactie komt op het deelnemen van de groepstraining, dan is hij gewoon fit genoeg.

Als Weghorst niet fit genoeg wordt bevonden om te starten, dan lijkt Donyell Malen zijn meest logische vervanger. De aanvaller van Borussia Dortmund kwam vrijdagavond binnen de lijnen toen Weghorst in de 38ste minuut uitviel.