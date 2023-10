Koeman ontvangt twee afmeldingen en maakt meteen vervangers bekend

en mogen zich maandag aansluiten bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft de aanvaller van Feyenoord en de doelman van sc Heerenveen op het laatste moment opgeroepen.

Koeman kreeg dit weekend afmeldingen van PSV-aanvaller Noa Lang, die geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege), en van de zieke Brentford-doelman Mark Flekken. Koeman zal dus moeten kiezen tussen Nick Olij, Bart Verbruggen en Noppert onder de lat.

Stengs speelde zeven interlands bij Oranje. Zijn laatste speelminuten in Oranje dateren van maart 2021, toen in en tegen Gibraltar met 0-7 werd gewonnen. Vijfvoudig international Noppert speelde voor het laatst tijdens de WK-kwartfinale tegen Argentinië in december van vorig jaar. Hij verkeert dit seizoen in erbarmelijk slechte vorm, maar heeft toch genoeg krediet om opgeroepen te worden.

Maandag verzamelt de 24-koppige selectie in Zeist. Op vrijdag wordt in de Johan Cruijff ArenA tegen Frankrijk gespeeld in de EK-kwalificatiereeks. Drie dagen later is Griekenland de tegenstander in de OPAP Arena in Athene. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.