Koploper Spurs en Micky van de Ven denderen door in Engeland: stadsderby levert achtste zege op

Koploper Tottenham Hotspur heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Premier League. Met de Nederlandse verdediger negentig minuten op het veld waren de Spurs met 1-2 te sterk voor stadgenoot Crystal Palace, dat een helft stand wist te houden maar uiteindelijk toch het hoofd moest buigen.

Tottenham werd afgelopen seizoen teleurstellend achtste in de Premier League en verloor in de zomer tot overmaat van ramp clubtopscorer Harry Kane aan Bayern München. Er werd dan ook op voorhand geen rekening mee gehouden dat de Londenaren dit seizoen mee zouden kunnen doen om de Engelse titel, maar na tien gespeelde wedstrijden staat de ploeg van de nieuwe trainer Ange Postecoglou - de Australiër kwam over van Celtic - al op 26 punten, wat voorlopig goed is voor de koppositie.

Crystal Palace hield vrijdagavond op Selhurst Park een helft stand, maar moest in het tweede bedrijf toch capituleren. Nog geen tien minuten na de hervatting lag de openingsgoal in het net, door toedoen van Palace-verdediger Joel Ward. De Engelsman kreeg een harde voorzet van James Maddison tegen zich aangeschoten en kon niet voorkomen dat die achter doelman Sam Johnstone binnenviel. Amper tien minuten later zorgde Heung Min-Son na een knappe aanval voor de tweede Spurs-treffer van de avond.

Diep in blessuretijd deed de thuisploeg via Jordan Ayew nog wel wat terug, waardoor Van de Ven en zijn collega-verdedigers niet voor de vijfde keer dit seizoen de nul wisten te houden in een competitieduel. De treffer van de Ghanees was er uiteindelijk eentje voor de statistieken, want dichterbij zou Palace niet meer komen. Door de zege heeft Tottenham nu 26 punten, waarmee het vijf punten voorsprong heeft op regerend landskampioen Manchester City en Arsenal. De naaste belagers hebben echter nog wel een wedstrijd te goed: City speelt zondag om 16.30 uur de stadsderby tegen het Manchester United van Erik ten Hag en The Gunners ontvangen zaterdag om 16.00 uur hekkensluiter Sheffield United.