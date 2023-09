Ronald Koeman hakt knopen door en laat deze twee spelers tegen Griekenland buiten de selectie

Micky van de Ven en Ian Maatsen meldden zich begin deze week voor het eerst bij het Nederlands elftal, maar zullen donderdagavond in de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland nog niet hun debuut maken. Ronald Koeman laat de nieuwkomers namelijk buiten zijn selectie voor het treffen met de Grieken. Dat blijkt uit een update van de Oranje-selectie op de site van de UEFA.

Van de Ven maakte in het afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij VFL Wolfsburg. Hoewel de verdediger in juni niet kon voorkomen dat Jong Oranje tijdens het EK Onder-21 na de groepsfase al naar huis moest, bekroonde hij een ijzersterk seizoen met een toptransfer naar Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren telden tientallen miljoenen euro's voor hem neer. Van de Ven stelt zijn nieuwe club vooralsnog niet teleur. De Nederlander heeft een basisplaats en kreeg lovende kritieken voor zijn eerste optredens in de Premier League. Die bleven niet onopgemerkt. Koeman nam hem op in zijn selectie voor de kwalificatieduels met Griekenland en Ierland.

Maatsen kan eveneens terugkijken op een uitstekend seizoen. De vleugelverdediger werd door Chelsea verhuurd aan Burnley, waarmee hij kampioen werd op het tweede niveau van Engeland en promotie naar de Premier League bewerkstelligde. Burnley had Maatsen maar wat graag definitief overgenomen van Chelsea en op Deadline Day leek een deal in de maak, maar Maatsen bleef bij Chelsea. Daarvoor kwam hij vooralsnog pas 116 minuten in actie, verdeeld over vier wedstrijden. Koeman selecteerde hem desondanks voor het 'grote' Oranje.

Maar tot een debuut voor Van de Ven óf Maatsen zal het donderdagavond tegen Griekenland nog niet komen. Koeman riep weliswaar 25 spelers op voor de kwalificatieduels, maar mag er 'slechts' 23 selecteren voor een wedstrijd. Heel verrassend is het niet dat Van de Veen en Maatsen buiten de boot vallen. Niet alleen omdat beide spelers nog hun debuut moeten maken. Koeman heeft achterin voldoende te kiezen. Quilindschy Hartman, die evenals Van de Ven en Maatsen voor het eerst bij het Nederlands elftal zit, kan tegen Griekenland wél zijn debuut maken. De vleugelverdediger van Feyenoord behoort volgens de UEFA tot de selectie voor het belangrijke treffen met de Grieken.

Koeman verklapte woensdagmiddag op de persconferentie dat Mark Flekken in het Philips Stadion onder de lat staat. Klik hier voor de vermoedelijke opstelling van Oranje.