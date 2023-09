Vermoedelijke opstelling Oranje: Ronald Koeman kiest voor twee Eredivisie-spelers

Het Nederlands elftal hoopt zich donderdagavond te revancheren voor de slechte start onder Ronald Koeman. Het verloor in de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland van volgend jaar kansloos van Frankrijk en kwam in de thuiswedstrijd tegen Gibraltar niet verder dan een 3-0 overwinning. De ontmoeting met Griekenland moet drie punten opleveren. Koeman verklapte woensdagmiddag al dat Mark Flekken onder de lat staat. Maar hoe gaat hij de andere posities invullen?

Koeman maakte in maart dit jaar zijn rentree als bondscoach, maar hield daar geen al te best gevoel aan over. Het Nederlands elftal begon de kwalificatiereeks richting het EK in Duitsland van volgend jaar met een bezoek aan verliezend WK-finalist Frankrijk. Oranje was er veel aan gelegen goed van start te gaan, maar kreeg in de aanloop naar de ontmoeting in Frankrijk te maken met een virusuitbraak. Koeman kon daardoor in en tegen Frankrijk geen beroep doen op onder meer Matthijs de Ligt, Sven Botman en Cody Gakpo.

Artikel gaat verder onder video

Nederland verloor met 4-0 en slaagde er een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Gibraltar niet in om de zure nasmaak van de pak rammel in Frankrijk van zich af te spelen. De voetbaldwerg werd met slechts 3-0 verslagen. Ook in de Final Four van de Nations League in juni kon Oranje weinig potten breken. In de halve finale ging het mis tegen Kroatië (2-4) en in de strijd om de derde plek bleek Italië te sterk (2-3). Oranje en Koeman hebben donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Griekenland dus het een en ander recht te zetten.

Dat moet in ieder geval gebeuren met Flekken op doel. Koeman kan tegen de Grieken geen beroep doen op de geblesseerde Justin Bijlow, die in de laatste twee interlands nog eerste keus was. Flekken krijgt de voorkeur boven Andries Noppert en Bart Verbruggen. Verder wilde Koeman tijdens de persconferentie van woensdag niet al teveel verklappen over zijn opstelling. Een aantal posities valt op voorhand in te vullen. Zo zullen Denzel Dumfries en Nathan Aké hoogstwaarschijnlijk de backposities invullen en vormen Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt het centrum. Op ‘6’ zal Frenkie de Jong het spel naar zich moeten toetrekken.

Maar op de resterende posities is het gissen. RTL Nieuws verwacht dat De Jong op het middenveld wordt vergezeld door Xavi Simons en Mats Wieffer. Dat zou betekenen dat Tijjani Reijnders, die in zijn eerste weken bij AC Milan een uitstekende indruk maakte, genoegen moet nemen met een plek op de bank. Voorin voorspelt het medium basisplaatsen voor Donyell Malen, Noa Lang en Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Wieffer, Simons, De Jong; Malen, Gakpo, Lang.