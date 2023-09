Koeman hakt knoop door: deze keeper krijgt een basisplaats tegen Griekenland

Bondscoach Ronald Koeman heeft de knoop doorgehakt en bepaald wie in het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Griekenland het doel van Oranje mag verdedigen. De keuze is gevallen op Mark Flekken, die de voorkeur krijgt boven Andries Noppert en Bart Verbruggen. Dat heeft Koeman woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De afgelopen interlandperiode, in juni, kreeg Justin Bijlow de voorkeur onder de lat. In de Nations League-duels met Kroatië en Italië moest de keeper van Feyenoord liefst zeven keer vissen. Drie maanden later is hij er niet bij; door een polsblessure staat de onfortuinlijke Bijlow (niet voor het eerst) voorlopig buitenspel. Koeman riep vervolgens Noppert, Verbruggen en Flekken op en maakt nu dus bekend dat laatstgenoemde de voorkeur krijgt tegen de Grieken.

Artikel gaat verder onder video

Flekken zelf reisde al met vertrouwen af vanuit Brentford, waar hij sinds deze zomer onder contract staat. Voor de camera's van de NOS schroomde de oud-keeper van SC Freiburg niet om zichzelf nadrukkelijk kandidaat te stellen voor de positie onder de lat. "Waarom ik mezelf zou opstellen? Omdat ik persoonlijk denk dat ik op dit moment de beste papieren heb", sprak de dertigjarige doelman onder meer. "Ik speel tot nu toe alle wedstrijden, ik zit op een goed niveau, zit lekker in m’n vel en heb mijn vorm te pakken. Die hoop ik gewoon door te mogen dragen naar het Nederlands elftal toe."

Koeman blijkt het daarmee eens te zijn. Gevraagd naar de reden waarom Flekken de voorkeur krijgt, antwoordt de bondscoach: "Omdat ik vind dat hij dat verdient. Op basis van een lange periode in vorm zijn én fit zijn. En omdat hij al langer bij deze groep is geweest." De bondscoach ging ook in op de situatie van de twee doelmannen op wie de keus niet gevallen is: "Andries heeft natuurlijk een geweldig WK gekeept maar is een tijdje geblesseerd geweest, dus dan maak je keuzes. En Bart is en wordt een geweldige keeper, hij mag laten zien dat hij uiteindelijk de betere is. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich, maar voor morgenavond kies ik voor Mark."