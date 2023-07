Koeman en Guardiola filosoferen hardop over samenwerking: 'Ik als assistent'

Dat Ronald Koeman en Pep Guardiola goede vrienden zijn, is algemeen bekend. Maar dat de twee in de toekomst wellicht daarom ooit zullen samenwerken, kwam eerder nog niet naar buiten. Hoewel ze het met een knipoog deden, werd er tijdens de Koeman-cup, een exclusief golf- en padeltoernooi in Catalonië, wel over gesproken.

In gesprek met de NOS wordt er geconcludeerd dat beide coaches een goede relatie hebben met elkaar en dús dat ze misschien weleens zouden moeten gaan samenwerken in de toekomst. “Ja, maar ik dan als assistent-coach. Hij moet werken”, glimlachte de Catalaanse coach van Manchester City. Zijn vriend Koeman ziet het juist andersom. “Nee, nee, nee. Jij bent de beste. Jij bent de beste.”

Dat beide mannen een goede relatie hebben, bleek al uit de eerdere ontmoeting op de dag. “Hij was als mijn broer", glimlachte Guardiola over Koeman tijdens hun gezamenlijke periode als speler bij FC Barcelona. “Dat was ook zijn plicht. Hij moest voor mij zorgen en dat deed hij goed. (…) Hij is veel ouder dan ik. Ik heb veel van Koeman geleerd.”

Hoewel Koeman sinds zijn ontslag in Camp Nou ontzettend kritisch was op FC Barcelona en recentelijk aangaf niet meer in Camp Nou te komen zolang Joan Laporta daar hoofdcoach is, was de preses wel gewoon uitgenodigd voor het toernooi. Vanwege zijn verplichtingen bij FC Barcelona kon hij niet aanwezig zijn, maar dat hij een uitnodiging had gekregen, was op z'n zachtst gezegd opmerkelijk.