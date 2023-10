Krankzinnige eindfase bij RKC Waalwijk - FC Volendam; Ajax lachende derde

RKC Waalwijk heeft na een doldwaze slotfase met 2-1 gewonnen van FC Volendam. De Waalwijkers leken lang op weg een 1-0 voorsprong binnen te slepen, zagen de bezoekers vlak voor tijd langszij komen en daarna bijna de leiding nemen. In de extra tijd was het Yassin Oukili die zijn ploeg alsnog de drie punten schonk.

In dit Eredivisie-weekend stonden er met RKC Waalwijk (15) tegen FC Volendam (17) en op zondag FC Utrecht (18e) versus Ajax (16e) twee kelderkrakers op het programma. In Waalwijk beten de twee ploegen die je in de onderste regionen kunt verwachten het spits af.

Bij RKC keerde Jurien Gaari terug in de basis. De international van Curaçao was zijn basisplaats in de weken daarvoor kwijtgeraakt. Dat gold ook voor Volendammer Xavier Mbuyamba die bij zijn rentree in de basis meteen weer de aanvoerdersband om zijn arm kreeg. De transfervrij van Fortuna Sittard overgekomen George Cox maakte zijn debuut voor de wijdbroeken.

Het werd voor beide ploegen vooral in de eerste helft een lastige exercitie. RKC had wat meer balbezit terwijl FC Volendam met vooral schoten van Robert Mühren nog het meeste gevaar stichtte in de kansarme eerste omgang. Toch zochten de teams niet met een brilstand de kleedkamers op. Eerst schoot RKC-er Chris Lokesa, op aangeven van Michel Kramer, nog tegen de lat. Een minuut later was het raak. David leek zich vast te lopen, maar wist toch nog tot een schot te komen, dat fraai in de verre hoek draaide. Min, vorig seizoen nog verhuurd aan Telstar, speelde geen al te beste wedstrijd en zijn treffer weerhield RKC-trainer Henk Fraser er niet van om de aanvaller in de pauze te vervangen. Richonell Margaret was zijn vervanger.

FC Volendam was zich in de tweede helft bewust dat het uit een ander vaatje diende te tappen. Het pakte het initiatief. Vooral over de rechterkant viel er wat te halen. Bilal Ould-Chikh had zijn directe tegenstander Aaron Meijers al een paal keer zijn hielen laten zien. De linkervleugelverdediger zag ook het gele kartonnetje al vroeg na rust na een stevige overtreding op de Volendamse buitenspeler. Twintig minuten voor tijd werd Meijer, gezien zijn gele prent, naar de kant gehaald.

Naast Meijer haalde Fraser ook Lokesa naar de kant en veranderde zijn 5-3-2 systeem naar een 4-3-3 formatie. Direct kreeg RKC een prima kans op de 2-0 toen Dario van den Buijs een hoekschop goed inkopte. De redding van Volendam-doelman Mio Backhaus was prima.

RKC leek de 1-0 over de streep te trekken, maar incasseerden vlak voor tijd de 1-1 van Benamar. Via Hoeve, die net een teenlengte tekort kwam leken de gasten zelfs te winnen. In de toegevoegde tijd zorgde Oukili dus toch nog voor de broodnodige drie punten. Hiermee krijgt RKC wat lucht terwijl FC Volendam onderin blijft bungelen. Ajax zal blij zijn met de zege van RKC Waalwijk, anders had het na deze speelronde hekkensluiter kunnen zijn.