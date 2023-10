Kranten zien aanknopingspunten voor Maurice Steijn: 'Ajax speelde in Athene de beste helft in maanden'

Ajax was er alles aan gelegen donderdagavond op bezoek bij AEK de eerste overwinning in de Europa League in de wacht te slepen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Hoewel de Amsterdammers ook in Athene erg pover voor de dag kwamen, zien de kranten wel degelijk aanknopingspunten. FCUpdate.nl maakte een rondje.

Volgens De Telegraaf kon Ajax in de aanloop naar het treffen met AEK vertrouwen putten uit de resultaten in de eerdere onderlinge ontmoetingen. De krant plaatst er wel een serieuze kanttekening bij. “Wie het door Sven Mislintat geformeerde vreemdelingenlegioen vol kwaliteitsarme spelers de afgelopen weken zag worstelen, wist echter dat de selectie van Steijn in de verste verte niet in de buurt komt van de spelersgroepen die Louis van Gaal (1995) en Erik ten Hag (2019) destijds onder hun hoede hadden”, schrijft het. Vooral achterin is het nog altijd veel te broos. De voorhoede maakte daarentegen wél indruk. “Het viel daarbij op dat Ajax aanvallend (lees: counterend) met Steven Bergwijn, Carlos Forbs en de uitblinkende en loeisterke Brian Brobbey prima voor de dag kwam.”

Dat zag ook Johan Inan. Volgens de Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad speelden de Amsterdammers in Athene ‘de beste helft in maanden’. “Uitgerekend in dat spookhuis, waar weinig Griekse journalisten met scheldkanonnades op de arbiter ook hun steentje aan bijdroegen, ontdekten de overgevlogen fans dat er best veel karakter en voetbal in hun favoriete elftal zit. Ajax speelde voor rust de beste helft in maanden. Zeker in de termen van de trainer, die vooraf nog stelde vooral meer controle te beogen met zijn ploeg.” Tóch gaf Ajax ook voor rust veel ruimte en kansen weg, waardoor er van serieuze controle geen sprake was. “En dat gaat ook moeilijk zolang mandekkers Josip Sutalo en Gastón Ávila de afspeelmogelijkheden niet voor het uitkiezen hebben en de nieuwe koppeltjes achterin niet feilloos communiceren.”

“Daardoor wankelde Ajax nog wel eens, maar in de aanval zag het er allemaal stukken beter uit”, vervolgt Inan. “De combinaties, de diepgang, maar ook vooral de gretigheid en het verstand waarmee de Griekse kampioen en bekerhouder steeds werd vastgezet en tot balverlies werd gedwongen.” Daarvan was na de rust echter geen sprake meer. “Na rust ebde de controle weg bij de ploeg van Steijn. Als Ajax voorin nog aan de bal kwam, was het die zo weer kwijt. AEK trok de duimschroeven steeds verder aan, waarbij Jay Gorter, die Ajax met een geweldige reflex al eens voor de gelijkmaker behoedde, toch werd geklopt.”

Willem Vissers van de Volkskrant zag eveneens dat de spelers van Ajax hun best doen om de sportieve val tot een stop te brengen. “Langzamerhand krijgt Ajax weer een ziel, al is het te vaak nog een gepijnigde ziel, een simpele ziel of een chaotische ziel. De sportieve crisis vreet in alle geledingen aan Ajax, maar het elftal dat de sores moet bezweren doet in elk geval zijn best om de kentering te bewerkstelligen. Ajax verdedigt als een kleuterklas, laat eindeloze ruimtes vallen die in topvoetbal ongekend zijn, en valt nu en dan aan als een topelftal in de dop.” Verdedigend valt er, zoals uit de woorden van Vissers al valt op te merken, voldoende aan te merken op Ajax. “Vooral de defensie kan wel mentale en verbale steun van meester Van Gaal gebruiken, vanwege de chaos, de onzekerheid, de wisselvalligheid, het gebrek aan durf om aan te sluiten bij de andere linies, waardoor zeeën van ruimte tot het middenveld en de aanval ontstaan.”