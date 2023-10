Louis van Gaal belt oude bekenden voor Ajax, maar: 'Hij heeft mij niet gebeld'

Louis van Gaal heeft Marijn Beukers naar voren geschoven bij Ajax, wil Danny Blind graag toevoegen aan de Raad van Commissarissen. Daarmee lijkt de bondscoach oude bekenden te bellen, maar ontving nog geen telefoontje vanuit de adviseur van de Amsterdammers.

“Nee, Louis van Gaal heeft me niet gebeld nu hij bij Ajax adviseur geworden is”, vertelt de linkspoot desgevraagd in het Algemeen Dagblad. Blind was de voetballer die Van Gaal bijvoorbeeld meenam naar Manchester United en voor wie de voormalig bondscoach altijd een belangrijke plek inruimde bij het Nederlands elftal, over twee periodes. Vooralsnog zorgt Van Gaal nog niet voor een rentree in de Johan Cruijff Arena van Daley Blind.

Artikel gaat verder onder video

Blind wil in De Telegraaf niet te veel kwijt over de huidige situatie in Amsterdam. “Over Ajax wil ik niet veel meer kwijt dan dat de huidige situatie iets met alle Ajacieden doet, en ik ben een Ajacied. Het doet me pijn om te zien”, aldus Blind, die een afscheidsbrief schreef na zijn vertrek bij Ajax. “Op dat moment heb ik mijn gevoel op papier gezet, hoe ik over de situatie dacht. Ver voor hoe het nu gaat.”

Lees ook: 'Nee, Louis van Gaal heeft me niet gebeld nu hij bij Ajax adviseur geworden is'

De 72-jarige Van Gaal moet Ajax als adviseur van de Raad van Commissarissen uit de crisis loodsen. Zijn eerste advies: Beuker een belangrijke rol geven in de wederopbouw van de club. Hij moet als directeur voetbal de totale voetbalorganisatie opnieuw inrichten. De functie van directeur voetbalzaken, die tot voor kort werd bekleed door Sven Mislintat, moet in tweeën worden gesplitst. Het is de bedoeling dat er voor de voetbalorganisatie een directeur komt en voor de transfer- en contractzaken. Voor de eerste functie is Beuker, met wie Van Gaal goede ervaring heeft, in beeld.

Met Blind sr. schoof Van Gaal ook nog een andere naam naar voren. De 62-jarige Blind heeft allerlei functies bij Ajax vervuld. Tussen 1986 en 1999 was hij speler van de Amsterdamse club. Daarna is hij als (jeugd)trainer, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, technisch directeur en RvC-lid Ajax van dienst geweest. Blind jr. was tot vorig seizoen actief in de hoofdstad van Nederland.