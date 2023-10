Lubach fileert KNVB na aankondiging op Coming Out Day en lanceert nieuwe aanvoerdersband

Arjen Lubach heeft stevig uitgehaald naar de KNVB. De voetbalbond bracht eerder deze week, uitgerekend op Coming Out Day, naar buiten dat de clubs in de Eredivisie dit seizoen zelf mogen bepalen of hun aanvoerder de OneLove-aanvoerdersband, die staat voor inclusiviteit in het voetbal, zal gaan dragen.

Afgelopen seizoen leidde de campagne onbedoeld tot opschudding omdat twee van de achttien Eredivisie-aanvoerders, Orkün Kökçü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior), de band niet wilden dragen. Om die reden laat de KNVB de beslissing om al dan niet met de band te spelen dit seizoen volledig aan de clubs. Dat maakte Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de voetbalbond, woensdag bekend in een online symposium. "Uiteindelijk was het voor ons belangrijk om het gesprek op gang te brengen, en dat is gelukt", sprak Bezzai destijds onder meer.

Artikel gaat verder onder video

In De Avondshow met Arjen Lubach liet de presentator donderdag geen spaan heel van de uitspraken van Bezzai. "Het gesprek op gang brengen? Dit is niks, KNVB! Weet je wie ook het gesprek op gang hebben gebracht? Hamas, gaan we ze ook geen complimenten voor geven", aldus de komiek, presentator en schrijver. "Ze stoppen dus met de OneLove-campagne op Coming Out Day, what the fuck? Dat is alsof je het uitmaakt op je huwelijksdag", vervolgt Lubach.

Kijk hier De Avondshow met Arjen Lubach terug. Het item over de OneLove-campagne zie je vanaf minuut 21.00.

WatLaf-band

Het satirische programma besluit dan ook een alternatief aan te dragen voor de OneLove-band: de WatLaf-band. Deze is uitgevoerd in regenboogkleuren, voorzien van het KNVB-logo met de woorden Wat Laf aan weerszijden daarvan. "Hiermee zeg je dus: KNVB, wat laf van jullie. Wat laf dat jullie LHBTI'ers niet durven te steunen. Wat laf dat jullie in tijden van toenemende homohaat jullie handen er vanaf trekken", verklaart Lubach. De presentator roept kijkers op de actie te steunen, de opbrengst zal ten goede komen aan de John Blankenstein Foundation. Die stichting, vernoemd naar de inmiddels overleden topscheidsrechter die zelf homoseksueel was, stelt zich ten doel de sociale acceptatie van LHBTI' ers in de sport te bevorderen.