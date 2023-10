Besluit KNVB over regenboogband zorgt voor teleurgestelde reacties

Aanvoerders in de Eredivisie dragen dit seizoen niet meer de regenboogband, tenzij clubs dat zelf bepalen of zij dat willen. Dat meldt het Algemeen Dagblad na een online symposium van de KNVB in het kader van Coming Out Day, een dag waarop jaarlijks aandacht wordt besteed aan het moment dat mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie is bij de KNVB, kondigde tijdens de online talkshow aan dat de verantwoordelijkheid om de armband te dragen nu bij de clubs zelf ligt. Vorig seizoen zorgde de OneLove-campagne van de bond onbedoeld voor opschudding toen zowel Orkun Kökcü (Feyenoord) als Redouan El Yaakoubi (Excelsior) de speciale band weigerden.

Het nieuws dat de armband dit seizoen niet zal worden gedragen in de Eredivisie, zorgde tijdens het symposium voor teleurgestelde reacties. "Ik zou de clubs willen oproepen om de band alsnog te dragen. Het lijkt nu net of er geluisterd is naar de criticasters die de band afgelopen seizoen al geen goed idee vonden terwijl wij de boodschap achter de band superbelangrijk vinden", zei Thomas Pruijsen van de John Blankenstein Foundation, een organisatie die strijdt tegen homofoob gedrag in het voetbal.

Tijdens de talkshow sprak de KNVB de hoopt uit om homofobe spreekkoren uit de stadions te bannen. Het strafbaar maken dan dergelijke spreekkoren is echter nog lastig volgens de bond. "Daarin hebben we volledige medewerking van de clubs nodig. Bij antisemitische en racistische spreekkoren kan er direct worden ingegrepen en wordt de wedstrijd direct stilgelegd. Dat moet bij homofobe spreekkoren ook het geval zijn", aldus Bezzai.