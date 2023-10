Maduro blij met Van Gaal en Blind: 'En er komt nog een Ajacied aan'

Ajax-coach Hedwiges Maduro weet niet of hij komende week tegen FC Volendam nog op de bank zit als interim-trainer. De oefenmeester heeft van de clubleiding nog niets gehoord over zijn toekomst, waar John van ’t Schip volop wordt genoemd als definitieve tussenpaus tot aan het einde van dit seizoen.

“Zolang ik niets hoor, bereid ik me altijd voor op de training. Maar ik ga morgen naar de club en dan zal ik het wel horen. Ik heb nog niets gehoord, maar ik denk wel dat er een kans bestaat dat het anders wordt”, doelde hij bij ESPN op de geruchten rondom Van ’t Schip, die zijn eigen assistent mee zou willen nemen naar de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Maduro gaat er vanuit dat hij wel bij Ajax blijft, maar ook dat er een andere hoofdcoach komt. “Toen ik kwam was er een ontwikkelplan om assistent te zijn voor de komende drie jaar. Eerst om te leren van een ervaren coach, ik houd vast aan dat plan.” Tijdens de persconferentie kwam het onderwerp nog een keer ter sprake. “Met Louis van Gaal en Danny Blind zijn er Ajax-mannen gekomen. En er komt in de komende week nog een Ajacied aan.” Ook dat gaat om Van ’t Schip, die vermoedelijk maandag (morgen) aan de slag gaat in de Johan Cruijff Arena.

Lees ook: Van 't Schip wil eigen assistent meenemen naar Ajax: afkoopsom is nodig

Ajax staat onderaan de Eredivisie

Ook kwam de laatste plaats in de Eredivisie ter sprake waarop Ajax bivakkeert. “Deze stand blijft niet zo. Het komt goed”, zei Maduro. “We lopen een paar wedstrijden achter, dus het geeft een vertekend beeld. We moeten vooral voortborduren op de eerste helft. Als we dat doen, pakken we voldoende punten en gaan we stijgen op de ranglijst.”

En dat moet Ajax vooral doen op basis van de eerste helft. “We hebben heel veel kansen gecreëerd tegen de nummer één van de Eredivisie, dat in een goede flow zit. We hadden met een grotere marge de rust in moeten gaan”, vond Maduro. “Aan de bal waren we goed en dat wilden we ook doen. Een stap maken aan de bal, ten opzichte van Brighton.”

Brobbey in Oranje

Na de pauze viel alles verkeerd voor Ajax, met een snelle en ietwat ongelukkige tegentreffer, zag Maduro, die nog niet met Brian Brobbey sprak na zijn gemiste kansen. “Hij speelde een goede eerste helft, maar het is een kwestie van afmaken. Killen. Dan wordt hij echt een topspits. Hij is niet voor niets geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hij is de toekomst voor Nederland.”