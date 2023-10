Mark van Rijswijk wijst hoofdschuldige aan na doelpunt FC Utrecht tegen Ajax

Ajax is in de door Ron Jans tot 'degradatiekraker' uitgeroepen wedstrijd tegen FC Utrecht op een 1-0 achterstand gekomen door een treffer van verdediger Ryan Flamingo. wordt op ESPN als 'hoofdschuldige' voor de treffer aangewezen: de Kroatische linksback liet in de aanloop naar het doelpunt na om de bal weg te werken.

Sosa werkte een van richting veranderde voorzet bij de tweede paal met het hoofd rechtstreeks in de voeten van Flamingo, die als controlerende middenvelder is opgesteld maar bij de aanval in kwestie mee naar voren was geschoven. "Sosa kopt de bal daar recht door het midden. Hij moet de bal natuurlijk nooit daarheen koppen", luidde het oordeel van ESPN-commentator Mark van Rijswijk.

Ryan Flamingo deelt Ajax de volgende klap uit: FC Utrecht op 1-0! 😳#utraja pic.twitter.com/56gGN3aJzE — ESPN NL (@ESPNnl) October 22, 2023

Ook op X is Sosa, die op de slotdag van de zomerse transfermarkt op geruchtmakende wijze overkwam van VfB Stuttgart, bij veel supporters van Ajax en andere televisiekijkers de gebeten hond, al worden ook zijn teamgenoten lang niet door iedereen gespaard.