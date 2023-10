Maurice Steijn houdt vertrouwen en denkt dat zijn positie houdbaar blijft

Maurice Steijn heeft er ook na de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen AZ nog vertrouwen in dat hij en zijn technische staf de boel op de rit kunnen krijgen in de Amsterdam. De Haagse coach was kritisch over het optreden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft het vertrouwen dat hij Ajax na de interlandperiode de weg omhoog kan inzetten met de nummer zestien van Nederland.

"Ik heb echt vertrouwen dat het onze staf gaat lukken", zegt Steijn nadat ESPN-verslaggever Milan van Dongen hem vraagt of de trainer van Ajax denkt dat hij de boel nog om kan draaien in Amsterdam: "Je ziet Steven Bergwijn na 95 minuten nog een sprint maken. Ik zie spirit in dit team, dat geeft mij wel vertrouwen", aldus Steijn, die vindt dat zijn positie als trainer van Ajax nog houdbaar is.

Artikel gaat verder onder video

Over de uitvoering van het plan was de Haagse oefenmeester alles behalve tevreden: "Je maakt duidelijk de afspraken hoe je onder de druk van AZ uit wilt spelen. Dat zie je te weinig terug. Het vertrouwen is wel heel broos, we zitten in een moeilijke periode. Maar het volgen van de mensen in het strafschopgebied is iets wat je altijd moet doen en dat hebben we ook niet goed gedaan."

Steijn ziet dat zijn speler het vooral erg moeilijk met zichzelf hebben en het een langzaam proces is om uit de negatieve spiraal te komen: "Ik denk dat ze het wel kunnen, maar nogmaals: dat geldt voor ons allemaal. Dit is een nieuw dieptepunt. Je hoopt de momenten vanuit de wedstrijden tegen RKC en AEK Athene een vervolg te geven, maar dat lukte niet."