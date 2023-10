Maurice Steijn krijgt toch nog bijval van één speler van Ajax: 'Ga hem totaal niet afvallen'

heeft het - in tegenstelling tot zijn Ajax-ploeggenoten en - tenminste nog opgenomen voor de maandag vertrokken trainer Maurice Steijn. Na het verlies tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League van donderdagavond was de middenvelder nog wel positief over de trainer die het elftal acht wedstrijden op rij niet naar een overwinning wist te leiden.

"Ik heb gewoon een goede samenwerking gehad met Maurice en die ga ik ook totaal niet afvallen", stelt Taylor voor de camera's van Veronica in gesprek met verslaggever Noa Vahle. Onder de oud-trainer van onder meer NAC Breda en Sparta Rotterdam deed Taylor in alle officiële wedstrijden mee en betaalde hij het vertrouwen van zijn coach terug met één doelpunt, gemaakt in het Europa League-duel met Olympique Marseille (3-3). Met zijn positieve opmerking over de samenwerking met Steijn volgt hij niet het voorbeeld van Tahirovic en Brobbey, die beiden vrij expliciet lieten doorschemeren diens vertrek terecht te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Over zijn eigen spel is Taylor behoorlijk kritisch. "Ik denk dat ikzelf meer moet brengen, beter moet spelen", zegt de middenvelder. "Vandaag heb ik alles gegeven dat ik had, maar heb ik het team helaas niet kunnen helpen met een goal of een assist." Als 'kind van de club' voelt hij de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in de moeilijke fase waar Ajax doorheen gaat: "Ja, ik denk wel dat ik die rol moet pakken, en dat probeer ik ook."

Tegen Brighton hoopte interim-trainer Hedwiges Maduro met meer behoudende tactiek te voorkomen dat Ajax opnieuw zo makkelijk in het mes zou lopen als de laatste duels onder Steijn het geval was. Het hield voor Taylor in dat hij de bal vaker dan hem lief was 'terug' moest spelen: "We probeerden soms de rust te houden als we de bal veroverden, omdat we best vaak naar voren schoten en gelijk weer balverlies leden. Natuurlijk speel je elke bal het liefst vooruit, maar soms kun je hem beter in de ploeg houden zodat we hen naar achteren drukken", aldus Taylor.